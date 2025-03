Napoli, delusione pazzesca per McTominay e Gilmour con la Scozia, è accaduto stasera nel playout della Nations League contro la Grecia.

Sono scesi in campo con la Scozia Scott McTominay e Billy Gilmour per affrontare la Grecia nella gara di ritorno per i playout di Nations Lague. Dopo la vittoria per 1-0 dell’andata in trasferta grazie al rigore segnato proprio da Scott McTominay, gli scozzesi erano chiamati a proteggere il risultato nella partita di ritorno in casa per mantenere così il loro posto nella Lega A di Nations League. La gara è invece finita con una delusione pazzesca.

Scozia-Grecia, delusione profonda per McTominay e Gilmour

Crolla la Scozia nel ritorno dei playout di Lega A della Nations League. Stasera, contro la Grecia, gli uomini di Clarke si sono fatti rimontare dalla Nazionale di Jovanovic vanificando la vittoria ottenuta nel match di andata. Allo stadio Hampden Park di Glasgow, cla Grecia si è imposta con un sonoro 3 a 0 grazie alle reti di Kostantelias (minuto 20), Karetsas (42′) e Tzolis (46′).

Con il risultato maturato stasera, la Scozia retrocede nella Lega B di Nations League mentre la Grecia ottiene la promozione nella Lega A proprio a discapito della Nazionale scozzese.

Per McTominay e Gilmour, entrambi titolari nel 4-2-3-1 di Clarke, si tratta di una profonda e inaspettata delusione. L’uno a zero dell’andata ha soltanto illuso l’ambiente scozzese, che forse stasera non ha prestato la dovuta attenzione alla minaccia greca, subendo un’inaspettata sconfitta fra le mura amiche. Per i due calciatori azzurri, 90 minuti in campo per McTominay, è stato invece sostituito invece dopo 55 minuti Gilmour.

Napoli, che delusione per McTominay e Gilmour

La speranza del Napoli è che la delusione maturata stasera venga presto smaltita da entrambi i calciatori. Sia McTominay che Gilmour sono in cima alle gerarchie di Antonio Conte. Il primo, classe 1996, è tra i calciatori più utilizzati in questa stagione; il secondo si sta ritagliando sempre più spazio in questo inizio di 2025.

Domenica prossima al Maradona arriva il Milan. Il tecnico leccese vuole una formazione pronta e attenta per battere Conceicao e continuare a sognare lo Scudetto. L’amarezza per il pareggio di Venezia è ancora una sensazione nitida tra i tifosi. Svestita la maglia della Nazionale, i due scozzesi devono ora concentrarsi sulle prossime vittorie all’ombra del Vesuvio.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 20:18 by Felice Leopoldo Luongo