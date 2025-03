Napoli Basket, gioia incredibile: trionfo nel derby contro Givova Scafati

Vittoria straordinaria per il Napoli Basket, che ha trionfato nel derby campano contro la Givova Scafati: scatto in classifica.

Il Napoli Basket era chiamato al sentitissimo derby contro la Givova Scafati, gara fondamentale sia sotto il punto di vista ambientale, che della classifica. L’esito è stato assolutamente positivo con una vittoria per 91 ad 81.

Il Napoli Basket conquista lo scontro diretto salvezza e vince anche il derby di ritorno, dando continuità allo straordinario successo casalingo contro la Virtus Bologna. Questi due punti regalano una boccata d’aria ai ragazzi di coach Valli, arrivati a Scafati con tutto il roster a disposizione: anche Green è rientrato dall’infortunio e ha fatto la differenza.

Napoli Basket, trionfo pazzesco

Pullen e Zubcic hanno trascinato ancora una volta il Napoli Basket. Lo strappo decisivo è arrivato al terzo quarto, quando gli azzurri hanno tentato di mettersi in fuga. Vantaggio massimo di +16 nel quarto quarto, ben gestito da tutta la compagine partenopea. Top scorer della serata è stato Jacop Pullen, autore di 20 punti. Super gara anche per Green con 18 punti.

Napoli abbandona le ultime posizioni, anche a causa delle sconfitte di Cremona e Pistoia. E si mette davanti a Scafati per scontri diretti vinti, nel caso in cui entrambe termineranno la regular season a pari punti.

