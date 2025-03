Napoli, Anguissa tentenna: rinnovo difficile, l’addio si avvicina?

Il rinnovo di Anguissa con il Napoli è in bilico e il suo futuro ancora tutto da scrivere: le ultimissime sul centrocampista in vista del calciomercato

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa con il Napoli è ancora tutto da scrivere. Il rinnovo del contratto del centrocampista camerunense è in bilico, e le voci di mercato si fanno sempre più insistenti in vista dell’estate 2025. Nonostante l’opzione biennale sia stata esercitata, legando Anguissa al club fino al 2027, le trattative per un nuovo accordo fino al 2029 non hanno ancora portato a una svolta. Con la Premier League che osserva da vicino, il Napoli si prepara a ogni scenario.

Anguissa, pilastro del centrocampo azzurro e protagonista dello scudetto 2022/23, potrebbe essere a un bivio della sua carriera. Il tempo stringe e le parti devono trovare un’intesa. I tifosi del Napoli sperano di vedere il loro guerriero restare al Maradona, ma il richiamo della Premier League potrebbe cambiare tutto.

Rinnovo Anguissa-Napoli: un accordo ancora lontano

Il rinnovo di Anguissa è al centro dell’attenzione: secondo quanto riportato da diverse testate, il Napoli ha esercitato l’opzione biennale per prolungare il contratto fino al 2027. Tuttavia, i dialoghi per un nuovo contratto fino al 2029, che includerebbe un aumento dell’ingaggio, non hanno portato a novità significative nelle ultime settimane.

Le parti si stanno confrontando, ma c’è ancora distanza, soprattutto sull’aspetto economico. Anguissa, che attualmente guadagna 2,7 milioni di euro a stagione, potrebbe chiedere un ritocco verso l’alto. La situazione è delicata: se non si arriverà alla fumata bianca, il Napoli potrebbe prendere in considerazione una cessione in estate, ma solo a fronte di un’offerta davvero importante e della volontà del giocatore di provare una nuova esperienza.

Anguissa in Premier League: i club inglesi pronti a fare sul serio

Il camerunense, che ha già esperienza in Premier League con il Fulham, dove ha giocato 66 partite tra il 2018 e il 2021, potrebbe essere tentato da un ritorno in Inghilterra. Inoltre ha espresso il desiderio di un’esperienza all’estero per motivi personali e familiari e la Premier League potrebbe essere la destinazione ideale.

Il Napoli, però, non ha intenzione di svendere il suo gioiello. Aurelio De Laurentiis non considera nessun giocatore incedibile, ma qualsiasi club interessato dovrà soddisfare le sue richieste economiche, che potrebbero superare i 30 milioni di euro, considerando il valore di mercato del giocatore.

Il calciomercato estivo del Napoli potrebbe quindi riservare sorprese. Se Anguissa dovesse lasciare il club, gli azzurri non si faranno trovare impreparati. Il club starebbe già pensando a possibili sostituti: tra i nomi circolati c’è quello di Davide Frattesi dell’Inter, che piace molto a Conte. Inoltre, gli attuali vice di Anguissa, Billy Gilmour e Philip Billing, potrebbero trovare ancora più spazio.

