Napoli, tentativo per Raspadori: ipotesi di scambio con una big di Serie A

Il Napoli potrebbe lasciar partire Jack Raspadori in estate verso una big di Serie A: possibile scambio in vista che rafforzerebbe anche gli azzurri

Il calciomercato estivo del Napoli potrebbe regalare sorprese: secondo quanto riferito da Tuttosport, gli azzurri starebbero valutando di lasciar partire Giacomo Raspadori verso una big di Serie A, con uno scambio che potrebbe rinforzare entrambe le squadre coinvolte.

Jack, 25 anni, è al Napoli dal 2022, quando arrivò dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro, più 5 di bonus. Nonostante il suo talento, l’attaccante ha faticato a trovare continuità sotto la gestione di Antonio Conte, spesso partendo dalla panchina.

Il Napoli, che aveva perso Kvaratskhelia a gennaio, ha comunque bloccato la cessione di Raspadori per evitare di indebolirsi ulteriormente e nell’ultimo mese ha ritrovato anche la via del gol. Per questo l’attaccante piace a diverse squadre: dall’Inter, alla Roma, passando per Juventus e Atalanta, che hanno mostrato interesse negli scorsi mesi.

Raspadori-Frattesi: cresce l’ipotesi dello scambio

Con Antonio Conte che cerca un incursore per il suo centrocampo e Simone Inzaghi che sogna un attaccante versatile per l’Inter, lo scambio Raspadori-Frattesi sembra una soluzione perfetta per tutti. Il Napoli potrebbe approfittare di questa occasione per dare una svolta alla rosa, mentre i tifosi sognano un mercato che li faccia tornare a competere per lo scudetto anche il prossimo anno.

Davide Frattesi potrebbe essere la chiave per sbloccare l’operazione. Frattesi con Conte è un binomio che fa sognare i tifosi azzurri: il centrocampista dell’Inter, 25 anni, piace tantissimo al tecnico leccese, che cerca un incursore in più per il suo centrocampo. Arrivato in nerazzurro, anche lui dal Sassuolo, nel 2023 in prestito con obbligo di riscatto, ha dimostrato di essere un giocatore dinamico e decisivo. Tuttavia, il suo minutaggio è calato nella stagione in corso, e il giocatore sogna un ruolo da protagonista.

Frattesi è un obiettivo concreto del Napoli, che potrebbe offrirgli un posto da titolare. Sebbene il centrocampista romano sogni un ritorno alla Roma, dove è cresciuto, l’ipotesi Napoli non lo lascia indifferente, soprattutto con Conte in panchina. Frattesi e Raspadori hanno valutazioni simili, intorno ai 20-25 milioni di euro, il che renderebbe lo scambio fattibile.

Su X, un tifoso ha scritto: “Frattesi al Napoli sarebbe un colpaccio, con Conte può fare 10 gol a stagione!”. Con le sue incursioni e la sua grinta, Frattesi potrebbe essere il tassello mancante per gli azzurri, pronto a far innamorare il Maradona.

Raspadori verso l’addio: un talento per l’Inter

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi vede in Giacomo Raspadori il rinforzo ideale. Raspadori con Inzaghi è un’accoppiata che potrebbe fare scintille: l’attaccante del Napoli, come riportato da Tuttosport, piace tantissimo al tecnico nerazzurro per la sua versatilità. Raspadori può giocare sia come seconda punta che come trequartista nel 3-4-1-2 dell’Inter, un ruolo in cui potrebbe affiancare Lautaro Martinez o Thuram.

Jack ha già dimostrato di saper fare la differenza. Inoltre, la sua esperienza internazionale lo rende un profilo di spessore. L’Inter, che cerca una rosa più profonda per tutte le competizioni, potrebbe trovare in Raspadori un jolly prezioso. Con uno scambio che accontenterebbe entrambe le squadre.

