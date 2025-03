Quale futuro per Conte? Tancredi Palmeri è sicuro: “Non si sarebbe mai aspettato ciò”

In casa Napoli si lavora già all’immediato futuro. Prima di procedere, però, bisognerà capire se in panchina siederà ancora Antonio Conte.

La stagione si avvia verso la conclusione, nonostante tante squadre siano alle prese con i propri “obiettivi”. Tra queste, c’è anche il Napoli di Antonio Conte che continua a vivere un’annata da protagonista. L’obiettivo minimo imposto dalla società azzurra era la qualificazione alla prossima Champions League, ma poi l’ottimo rendimento visto in campo ha aumentato e non poco le “pretese”. Ad oggi, i partenopei si giocano lo Scudetto ma il futuro sembrerebbe più che mai in bilico. A tal proposito, sono emersi dettagli sul futuro di Antonio Conte.

“Conte non è sicuro di voler restare”: Tancredi Palmeri sgancia la bomba

Il futuro di Antonio Conte sembrerebbe nuovamente in bilico. L’allenatore del Napoli è padrone della squadra, ma le azioni della società potrebbero aver compromesso il futuro del tecnico. Ad oggi, non ci sono stati colloqui con la dirigenza (ancor più a causa della posta in palio nelle ultime giornate di Serie A).

A fare chiarezza sull’intera vicenda, però, ci ha pensato Tancredi Palmeri. Il noto giornalista di “SportItalia” ha spiegato la situazione nel corso del suo editoriale. Di seguito quanto citato dall’esperto.

“Antonio Conte non è più sicuro di voler restare a Napoli. Non si sarebbe mai aspettato di non essere più sicuro di voler rimanere in Campania. Alla società basterebbe qualificarsi alla prossima Champions League, mentre invece il tecnico non ha mai accettato il concetto del secondo”.

La causa scatenante del malumore di Antonio Conte, secondo il giornalista, sarebbe il mercato invernale (ancora una volta). Al centro della vicenda ci sarebbe l’assenza della società durante la sessione di gennaio, attraverso la quale la squadra non è stata rinforzata in vista dello sprint finale. Proprio a causa di tutto ciò sarebbero nati i “cattivi pensieri” di Antonio Conte.

Conte lascerà il Napoli? Le due squadra interessate al tecnico

Vista l’attuale situazione, è lecito pensare al possibile addio di Antonio Conte al termine della stagione. Ovviamente, bisognerà capire dove proseguirà la propria carriera semmai dovesse lasciare la Campania. Al momento, le ipotesi più accreditate sarebbero due: Milan o Juventus.

Secondo Tancredi Palmeri, la prima opzione assicurerebbe all’allenatore un buon livello tecnico e una discreta disponibilità sul mercato. Invece, le idee alla Juventus sarebbero nettamente diverse a causa della situazione attuale che vede il futuro più che mai in bilico. Una cosa è certa: Antonio Conte non ha digerito alcune situazioni viste alla Corte del Vesuvio.