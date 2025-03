Di Lorenzo furioso dopo Germania-Italia: l’attacco in diretta

Di Lorenzo si è sfogato ai microfoni Rai in merito al calcio di rigore negatogli in Germania-Italia: attacco in diretta.

L’Italia ha pareggiato per 3-3 contro la Germania in una partita totalmente folle. Dopo un primo tempo da dimenticare, gli azzurri di Spalletti sono scesi in campo con un altro atteggiamento nella ripresa, riuscendo ad ottenere almeno un pari. Servivaa però una vittoria in virtù della sconfitta per 2-1 avvenuta nell’andata: saranno i tedeschi, così, a giocarsi le semifinali di Nations League.

C’è stato però un episodio che ha scatenato notevoli polemiche: è stato infatti negato un calcio di rigore all’Italia per un fallo sul giocatore del Napoli Di Lorenzo. L’intervento in scivolata di Schlotterbeck su di lui era stato punito inizialmente col penalty dall’arbitro, che ha poi revocato la sua decisione dopo una discutibile chiamata all’On Field Review dal VAR.

Di Lorenzo protesta sul rigore negato

Ha detto la sua su questo episodio a fine gara Di Lorenzo ai microfoni di Rai Sport, non nascondendo la rabbia per quanto accaduto:

“Dal campo mi sembrava fallo, mi è entrato da dietro quindi per la dinamica è calcio di rigore. Non so perché l’arbitro sia stato richiamato dal VAR”.

Sulla partita, Di Lorenzo ha offerto la sua versione sulla differenza fra i due tempi giocati dall’Italia:

“Bisogna capire il perché dell’atteggiamento del primo tempo, non siamo scesi in campo. Bisogna analizzare bene la partita. Abbiamo preso dei gol che a questi livelli non si possono prendere. La reazione c’è stata, ma l’atteggiamento deve essere uguale dal primo al secondo tempo”.

Riguardo all’imminente inizio delle Qualificazioni Mondiali, Di Lorenzo si dice invece ottimista:

“Bisogna analizzare bene queste sconfitte ma se la squadra c’è, con l’atteggiamento giusto, può giocarsela con chiunque. Dispiace essere usciti in questo modo ma ora pensiamo alla qualificazione ai Mondiali”.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 23:49 by Felice Leopoldo Luongo