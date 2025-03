Meret, il futuro è ancora un rebus: la novità legata al rinnovo

Il futuro di Alex Meret resta ancora incerto. Spunta una novità legata al rinnovo del portiere, dopo settimane di silenzi: di cosa si tratta

Il futuro di Alex Meret con il Napoli resta un rebus da risolvere. Dopo settimane di silenzi, è emersa una novità importante sul rinnovo del portiere azzurro, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Con il contratto in scadenza nel 2025, la dirigenza partenopea sta lavorando per blindare il suo numero uno, ma le incertezze non mancano.

Meret, che difende la porta del Napoli dal 2018, è un pilastro della squadra, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Tra dialoghi con l’agente, un possibile adeguamento dell’ingaggio e l’interesse di altri club, scopriamo cosa sta succedendo nella trattativa che sta tenendo banco in casa Napoli.

Rinnovo Meret: la proposta per il prolungamento

Sul fronte rinnovi, il Napoli non sta perdendo tempo. I dialoghi con l’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, sono in corso da tempo per un prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2025. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il club avrebbe proposto un’estensione fino al 2027, con un adeguamento dell’ingaggio a 2,5 milioni di euro a stagione, un aumento significativo rispetto all’attuale stipendio di 1,5 milioni.

Una mossa che dimostra la fiducia del Napoli nel suo portiere, protagonista di una stagione solida con 9 clean sheet in 24 presenze in Serie A. Tuttavia, le parti non hanno ancora trovato un accordo definitivo. Secondo quanto emerso, il Napoli e Meret hanno raggiunto un’intesa sulla durata del contratto (fino al 2028, in un’ipotesi più recente), ma l’ingaggio resta un nodo da sciogliere. Il rinnovo è un tema caldo, e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se arriverà la fumata bianca.

Meret e il Napoli: incertezze e riflessioni sul futuro

Nonostante la proposta del Napoli, il futuro di Meret resta incerto. Il portiere, che ha conquistato uno Scudetto nel 2023 e un Europeo con l’Italia nel 2021, è legato alla città e al club, ma alcune divergenze nella trattativa stanno rallentando l’accordo. Meret vorrebbe una garanzia contrattuale di almeno due stagioni piene, mentre il Napoli ha offerto un prolungamento al 2026 con un’opzione unilaterale per il 2027.

La situazione di Meret non è passata inosservata oltre i confini italiani. Secondo quanto riportato da Nico Schira su X, alcuni club stranieri stanno monitorando la vicenda, pronti a farsi avanti se le trattative con il Napoli dovessero naufragare. In particolare, la Premier League sembra essere una destinazione possibile, con squadre come l’Inter che avrebbero fiutato l’opportunità di un colpo a parametro zero nel 2025. Meret, con le sue 167 presenze in Serie A e 50 clean sheet, è un profilo che fa gola a molti.

