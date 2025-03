L’esonero di Thiago Motta cambia il calciomercato del Napoli: ecco perché

L’esonero di Thiago Motta da tecnico della Juve potrebbe cambiare anche i piani di calciomercato del Napoli.

Con la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, ci si aspettava un po’ di tranquillità per i club, ma in queste ultime ore sta accadendo di tutto in casa Juve. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’esonero di Thiago Motta è davvero ad un passo.

Il cambio sulla panchina della Juventus, di fatto, potrebbe cambiare allenatore anche prima della sfida col Genoa. Al posto di Thiago Motta, quindi, potrebbe essere chiamato Igor Tudor. Quest’ultimo potrebbe diventare il nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’ con un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di Champions. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti, si deve sottolineare che questo avvicendamento in panchina cambia anche il calciomercato del Napoli.

Napoli, l’esonero di Thiago Motta può far saltare l’arrivo di Federico Gatti: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club partenopeo si era messo in maniera importante sulle tracce di Federico Gatti. Il centrale, di fatto, non sembrava essere più nei piani di Thiago Motta. Con l’esonero dell’ex allenatore del Bologna, quindi, il futuro del difensore puà cambiare nuovamente.

Anzi, visto l’arrivo di un nuovo allenatore, Federico Gatti potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Il Napoli, quindi, in questo caso dovrebbe cambiare obiettivo di calciomercato. l’intento del club partenopeo, di fatto, è quello di rinforzare in maniera importante il proprio reparto difensivo.

Calciomercato, il Napoli vuole rinforzarsi anche a centrocampo ed in attacco: le ultime da Castel Volturno Federico Gatti, infatti, potrebbe piacere a Tudor per la sua fisicità e il suo spirito combattivo. Anche un tifoso juventino, come si evince dal suo tweet su X, la pensa così ha scritto: “Con Igor, Federico torna titolare, altro che Napoli!”. La squadra azzurra, che ha già preso Marianucci dall’Empoli, dovrebbe cambiare obiettivo. Tra i giocatori accostati al Napoli in queste ultime settimane bisogna inserire anche Beukema del Bologna di Vincenzo Italiano. Ma il club partenopeo, oltre alla difesa, ha tutta l’intenzione di rinforzarsi sia a centrocampo che in attacco. La cosa certa è che la prossima estate sarà molto calda in sede di calciomercato per la squadra azzurra.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 23:36 by William Scuotto