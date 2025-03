Addio Anguissa, scelto già sostituto se va via: il Napoli ha deciso

Il Napoli, in caso di addio di Frank Anguissa, ha scelto il sostituto.

Il Napoli ha solamente pareggiato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco nell’ultimo turno di campionato prima della sosta. Con lo 0-0 rimediato allo Stadio Luigi Penzo, visto lo scontro diretto vinto dall’Inter contro l’Atalanta, il team partenopeo ha visto aumentare a tre punti il proprio distacco dalla vetta della classifica del campionato di Serie A.

Nel prossimo turno, dunque, gli azzurri sono chiamati a battere il Milan di Sergio Conceicao. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Il Napoli vuole Davide Frattesi se va via Anguissa: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il club partenopeo non vuole farsi trovare impreparato da un possibile addio di Frank Anguissa. Al suo posto, dunque, il Napoli starebbe valutando molto seriamente Davide Frattesi dell’Inter.

Ricordiamo che già lo scorso gennaio Giovanni Manna ha provato a prendere il centrocampista, ma poi i dirigenti nerazzurri non hanno voluto rinforzare una concorrente per lo scudetto. Il Napoli, quindi, la prossima estate ha tutta l’intenzione di rinforzarsi in maniera importante.

