Napoli, che sorpresa: “stoccata” a Politano dopo Italia-Germania

Napoli, arriva la “stoccata” a Politano dopo la partita Italia-Germania. Commento a sorpresa sulla prestazione dell’esterno azzurro.

Nella partita di ieri tra Italia e Germania erano tre i calciatori del Napoli in campo. Il verdetto sulla loro prestazione è stato quasi unanime da parte dei giornali in edicola stamane.

Politano è stato valutato tra i migliori in campo da buona parte della critica. L’esterno del Napoli ha giocato su tutta la fascia nel 3-5-2 messo in campo da Luciano Spalletti e si è reso protagonista di una bella accelerata con assist (deviato da un difensore) nel gol del momentaneo vantaggio italiano. Tuttavia, nonostante l’ottima prova, c’è chi ha avuto qualcosa da ridire commentando la partita.

Napoli, non solo applausi: frecciatina a Politano dopo Italia-Germania

Il “Corriere della Sera” stamane ha parlato delle assenze di Italia-Germania chiamando in causa la prova di Politano:

“E’ chiaro che, intanto, l’assenza di Dimarco è piuttosto evidente. Manca la sua corsa, il suo piede sinistro. Manca la potenzialità che ti avrebbe dato in fase offensiva con quei suoi cross dipinti, piuttosto che con certi gol inventati dal niente: e questa non è roba per Udogie, molto fisico, veloce, attento, ma sempre un po’ imbrigliato. È la stessa sensazione che fornisce, dall’altra parte, Politano. Che, invece, è proprio un’ala destra molto classica, da accademia. Piccoletto, tecnico, tendente al dribbling stretto. Ma senza il passo per coprire tutta la fascia. Nostalgia di Cambiaso? Tanta“.

Il quotidiano ha proseguito la sua analisi pubblicando un aneddoto che riguarda proprio la prova dell’esterno offensivo:

“Il c.t. si sbraccia per far salire i suoi. Ad un certo punto deve aver urlato qualcosa di tremendo a Politano, che ha incassato

la testa, annuendo”.

Napoli, pagelle unanimi su Politano: promosso a pieni voti

Come già scritto, Politano è stato definito tra i migliori in campo di Italia-Germania. Per il “Corriere dello Sport” ha infatti meritato il sette in pagella con un commento eloquente: “Dà profondità alla manovra, è pronto a bruciare Raum sul gol di Tonali, copre tutta la fascia andando ad aiutare Di Lorenzo. Ovunque“.

Classe 1993, nella stagione in corso Matteo Politano ha mostrato la sua maturità tecnica e professionale adattandosi a qualsiasi ruolo gli abbia imposto l’allenatore. In 30 presenze ufficiali, finora sono 2 i gol segnati e 3 gli assist forniti. A differenza di altri, Spalletti e Conte approvano.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 13:18 by Felice Leopoldo Luongo