Napoli-Milan, Conte avvisato: il messaggio rossonero

Il Milan manda un forte messaggio al Napoli di Antonio Conte, ora il tecnico dovrà rimboccarsi le maniche ancor di più.

Il Napoli deve smettere di pensare all’ossessione scudetto e iniziare ad immagazzinare punti. 5 pareggi nelle ultime 7 partite, numeri catastrofici per la macchina -quasi- perfetta di Antonio Conte. Il prossimo avversario sarà il Milan, che non perde al Maradona da troppo tempo.

È arrivata ora di sfatare questo tabù, i rossoneri attendono il giorno della partita. Carichi come non mai. Gli azzurri hanno la possibilità di tornare alla vittoria dopo il brutto pareggio al Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Alessandro Florenzi, in un’intervista, ha parlato della prossima gara contro il Napoli di Antonio Conte.

Florenzi sicuro: “ la gara col Napoli può darti tanto e toglierti tanto”

Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sulla sfida al Napoli:

“È una gara che può darti tanto e toglierti tanto. La squadra azzurra sta facendo grandissime cose e si gioca lo Scudetto: sembra anormale dirlo, ma io vorrei vedere dal Milan una continuità di prestazione, vorrei vedere una squadra come nelle ultime due partite. Poi il risultato potrà essere sconfitta, pareggio o vittoria”.

Il Milan vuole mettere a tacere le critiche mosse sul loro conto, il Napoli anche.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 17:10 by William Scuotto