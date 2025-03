Boom Napoli, affari ai dettagli: si attende l’annuncio ufficiale

Il Napoli è vicino a chiudere un affare davvero importate per il suo futuro.

Il Napoli con il Venezia di Di Francesco ha gettato al vento una grande occasione. I partenopei, infatti, hanno visto aumentare il proprio distacco dalla vetta della classifica del campionato.

L’Inter, grazie al successo nello scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha infatti tre punti di vantaggio sulla squadra di Antonio Conte. Il Napoli è ora atteso dal match contro il Milan, ma prima bisogna ‘superare’ questa sosta del campionato per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Napoli, sempre più vicino il rinnovo di Meret: ecco gli ultimi dettagli

Come quanto riportato dalla redazione dell ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, è sempre più vicino il rinnovo di Alex Meret. Quest’ultimo, dunque, dovrebbe prolungare il proprio rapporto con il Napoli fino al 2026, con opzione per un’ulteriore stagione. Per l’annuncio ufficiale, dunque, bisogna limare gli ultimi dettagli.

Il rapporto tra il Napoli ed Alex Meret, quindi, si allungherà almeno di un’altra stagione. L’ex Spal, di fatto, è ormai diventato uno dei perni della squadra partenopea. Basti pensare solo alle sue importantissime parate nell’annata dello scudetto. Anche se la sua miglior stagione com la maglia azzurra è proprio quella di quest’anno.

Alex Meret: da promessa a pilastro del Napoli Meret, di fatto, ha convinto i tifosi azzurri a suon di parate. Il portiere ha esordito giovanissimo con la Spal prima di approdare al Napoli. All’inizio, non tutti erano convinti, considerando sia qualche infortunio di troppo che la concorrenza di Ospina. In molti, infatti, avevano iniziato a storcere il naso ai più scettici. Ma l’estremo difensore, con la pazienza di chi sa che il tempo è galantuomo, ha saputo sempre rispondere alle critiche che gli arrivavano. Quest’anno, tra l’altro, lo sta consacrando come uno dei migliori portieri della Serie A, con numeri davvero impressionanti. Secondo i dati Opta, di fatto, ha già collezionato più “clean sheet” rispetto allo scorso anno.Il rinnovo di Alex Meret non è solo una firma su un contratto, ma un segnale: il Napoli vuole programmare la prossima attorno ad uno dei pilastri di Antonio Conte. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente ulteriori novità sul rinnovo del contratto dell’estremo difensore italiano.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 14:32 by William Scuotto