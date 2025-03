Napoli-Inter, duello anche sul mercato: chi è in vantaggio per la stella della Serie A

Si scatena il duello fra Napoli e Inter per la stella della Serie A: chi è in vantaggio fra Manna e Marotta per la stella della Serie A.

A nove giornate dal termine della Serie A, i pensieri dei club italiani comincia ad essere rivolto sempre più anche al calciomercato. In casa Napoli, c’è il desiderio di far contento Antonio Conte, regalandogli una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Infatti, dopo una stagione senza coppe europee, gli azzurri saranno chiamati nella prossima stagione ad un calendario più fitto grazie all’eccellente campionato di quest’anno.

Incominciano così ad emergere i primi nomi per rinforzare la rosa azzurra. Su uno di questi, sembra esserci in atto un vero e proprio duello con l’Inter, pronto a prolungarsi sul mercato dopo quello sul campo per la conquista dello Scudetto.

Lucca, chi è vantaggio fra Napoli e Inter

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” conferma le indiscrezioni già emerse ieri in relazione ad un duello fra Napoli e Inter per Lucca. Il quotidiano individua però un club in vantaggio: sarebbe De Laurentiis ad essere in questo momento in testa in virtù dei buoni rapporti con la famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese.

Il costo del cartellino rimane piuttosto alto per entrambe le squadre (intorno ai 30 milioni) ed entrambe faranno così uno sforzo per provare a ridurlo. In particolare, l’Inter vorrebbe provare ad inserire anche delle contropartite tecniche per provare almeno ad avvicinarsi a queste richieste.

In vantaggio c’è comunque il Napoli in virtù dei suddetti rapporti, che però non molla neanche le altre piste, come quella che porta a Ange Yoan Bonny del Parma.

Lorenzo Lucca: chi è il bomber che infiamma il calciomercato 2025? Per chi ancora non lo conoscesse, Lorenzo Lucca è un nome che ormai risuona forte nel panorama calcistico italiano. Classe 2000, nato a Moncalieri, questo centravanti di 2 metri ha un fiuto per il gol che non passa inosservato. Con l’Udinese, in questa stagione, ha già messo a segno 10 reti in campionato, numeri che parlano da soli e che lo rendono uno dei profili più appetitosi del Serie A mercato. Non è solo questione di altezza: Lucca sa giocare di sponda, proteggere palla e farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, un mix che lo rende il sogno di ogni allenatore. Non stupisce, quindi, che Napoli e Inter abbiano drizzato le antenne. Per gli azzurri, potrebbe essere il vice-Lukaku perfetto, un’alternativa di peso (in tutti i sensi!) per dare respiro al gigante belga. Per i nerazzurri, invece, Lucca rappresenta una pedina ideale per rinfoltire un attacco che potrebbe perdere pezzi, con Joaquin Correa in scadenza e qualche punto interrogativo sul futuro. Insomma, un talento giovane, italiano e già pronto per il salto di qualità: il piatto è servito, ma chi lo porterà a casa?

Last Updated on 20 Mar 2025 – 08:44 by Felice Leopoldo Luongo