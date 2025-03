Gatti nel mirino del Napoli, la Juventus risponde con una mossa di calciomercato: spuntano i “dispetti” di Giuntoli al club di De Laurentiis.

Impazzano le indiscrezioni in merito ad un possibile arrivo a Napoli di Federioc Gatti. Il centrale italiano classe 1998 è tra i profili vagliati da Conte, Manna e De Laurentiis in vista della prossima estate. Trattare con gli acerrimi rivali della Juventus non è mai facile, soprattutto se l’obiettivo è uno dei suoi migliori difensori.

Così, riporta “Il Mattino“, Cristiano Giuntoli potrebbe operare delle manovre di disturbo nei confronti del Napoli, utili a complicare ulteriormente l’operazione.

Napoli, si complica Gatti: i disturbi di Giuntoli

Già nel mercato di gennaio, spiega il quotidiano, la Juventus avrebbe operato due “dispetti” al Napoli. Il primo è stato il mancato trasferimento in azzurro di Danilo, poi andato in Brasile; il secondo sarebbe stata la trattativa per convincere Comuzzo a vestire bianconero la prossima estate. La difficoltà nei discorsi tra le due società per Gatti sarebbe rappresentata proprio da Giuntoli, che non vorrebbe cedere alcun gioiello al suo vecchio club.

Un solo nome potrebbe cambiare le carte in tavola rendendo meno gelidi i rapporti tra le parti. Si tratta proprio di Victor Osimhen, tra i profili più attenzionati dalla società bianconera per potenziare l’attacco della prossima stagione.

Dal canto suo, il Napoli non sarebbe disposto a cedere il nigeriano alle dirette rivali della Serie A. La clausola rescissoria da 75 milioni di euro è valida solo per l’estero, dunque Giuntoli e De Laurentiis dovrebbero sedersi al tavolo per imbastire una eventuale trattativa.

Gatti-Napoli, intreccio con Osimhen?

Gatti resta comunque un obiettivo del Napoli, che avrebbe già fatto un sondaggio con i suoi agenti. Alla luce di quanto scritto, però, l’affare potrebbe essere connesso in qualche modo a quello per Osimhen alla Juventus. Entrambe le operazioni a oggi sembrano difficili da realizzare: i rapporti fra i club non sembrano condurre ad un buon esito di due operazioni così complesse.

Entrato da qualche anno nel giro della Nazionale italiana, con la quale ha totalizzato cinque presenze, Gatti è considerato tra i migliori centrali nostrani. Nella stagione in corso, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, ha già raccolto 39 presenze con 1 gol, 2 assist e 3 ammonizioni. Oltre alle reticenze di molti tifosi, per portarlo in azzurro si dovrà superare l’ostacolo Giuntoli.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 10:31 by Felice Leopoldo Luongo