Gatti al Napoli, sta accadendo davvero: ecco tutti i dettagli

Il nome di Gatti è stato accostato in questi minuti al Napoli. Ecco tutti i dettagli

Dopo il pari rimediato a Venezia, di fatto, il Napoli è atteso dal big match dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Tuttavia, vista la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, per questa gara bigogna aspettare altri dieci giorni.

Proprio per questo motivo, di fatto, in queste ore si sta parlando molto di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, dunque, bisogna registrare una novità sul futuro di Gatti.

Calciomercato Napoli, Federico Gatti in cima alla lista di Giovanni Manna: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redaezione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il centrale è tra i primi posti della lista di Giovanni Manna per rinforzare l’anno prossimo il reparto difensivo di Antonio Conte.

Il direttore sportivo del Napoli e Gatti, ovviamente, si conoscono benissimo e l’ex Frosinone sarebbe il preferito come profilo d’esperienza da inserie nella difesa partenopea.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 13:57 by William Scuotto