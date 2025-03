Calciomercato Napoli, arriva il messaggio di Carlo Alvino sul possibile nuovo acquisto: la bocciatura è netta.

Manna e Conte continuano a programmare il calciomercato in vista della prossima estate. Per Marianucci è già stato trovato l’accordo: il difensore dell’Empoli arriverà per circa 9 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni.

Tuttavia, per la difesa si continuano a vagliare altre soluzioni come Solet dell’Udinese e Beukema del Bologna. Nella giornata di oggi però è spuntato anche il nome di Federico Gatti della Juventus. Su di lui, si è espresso in modo molto negativo il giornalista Carlo Alvino.

Calciomercato Napoli, Alvino boccia Gatti: “E’ antisportivo”

Carlo Alvino ha espresso opinioni negative sul suo eventuale approdo all’ombra del Vesuvio. Il giornalista ha parlato durante “Radio Goal” su “Kiss Kiss Napoli“:

“Quando vestono la maglia del Napoli diventano i migliori calciatori al mondo e lo difenderò solo perchè indossano l’azzurro. Però in fase preventiva reputo Gatti uno tra i calciatori più antisportivi della Serie A e non mi piacerebbe vederlo a Napoli”

Alvino individua però anche un aspetto positivo dietro un suo eventuale acquisto:

“ La vendetta del Napoli, dopo lo scippo Higuain e quello Quagliarella, è quella che ora è il Napoli a prendere i giocatori dalla Juve. Andare a prendersi l’unico simbolo della juventinità degli ultimi anni sarebbe una vendetta straordinaria”.

Napoli su Gatti, Alvino boccia il leader della Juventus

Per rinforzare la difesa di Conte, il Napoli starebbe pensando anche a Federico Gatti della Juventus. Classe 1998, il roccioso centrale è considerato da anni tra i migliori difensori italiani. Con cinque presenze in Nazionale e sedici nelle competizioni europee per club, Gatti sembra aver maturato la giusta esperienza per imporsi ai vertici del campionato.

Nella stagione in corso, tra tutte le competizioni, ha già raccolto trentanove presenze; il bottino è di un gol, due assist e solo tre ammonizioni, a testimonianza dei suoi miglioramenti anche nella gestione dell’aggressività.

Il Napoli starebbe dunque valutando anche il suo profilo per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Un eventuale acquisto che testimonierebbe la forza imprenditoriale assunta dal club di De Laurentiis, ora capace di puntare i migliori elementi dell’acerrima rivale. Forse solo questo aspetto sembra intrigare la fantasia di Carlo Alvino.

