Futuro Anguissa, arriva la decisione che gela il Napoli: la notizia

Frank Anguissa ha effettuato la sua scelta sul futuro: pietrificato il Napoli, arriva l’ultim’ora di calciomercato.

Si è rivelato senza dubbio uno dei calciatori migliori di quest’annata in casa Napoli Frank Zambo Anguissa. Il camerunense ha sorpreso per la sua capacità di andare in gol molto più frequentemente rispetto ai suoi standard: ben cinque le reti siglate in campionato per lui.

Tiene banco però anche il tema relativo al suo futuro. Recentemente, infatti, Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno rivelato il desiderio del calciatore di una nuova avventura fuori dall’Italia, che renderebbe sempre più in bilico la sua permanenza per la prossima stagione.

Anguissa, tira aria di addio: la decisione del giocatore

Emergono conferme relativamente all’aria di addio che tira attorno ad Anguissa: l’edizione odierna di Tuttosport, segnala come si siano bloccate anche le trattative per il suo rinnovo.

Il suo contratto è in scadenza in estate, ma prevede un’opzione a favore del club per estenderlo di un altro anno. L’idea della società era quella di trovare col calciatore un accordo per un’estensione ancora più lunga, ma che non ha trovato al momento una risposta favorevole.

Anguissa avrebbe infatti chiesto tempo alla società per valutare il suo futuro. Dietro questo temporeggiamento, ci sarebbe la possibilità di valutare le altre offerte sul tavolo, fra cui quelle provenienti dalla Premier League e anche da altri campionati esteri.

Rinnovo Anguissa in bilico: cosa succederà al Napoli? La questione del rinnovo Anguissa è un rebus che tiene in ansia mezza Napoli. De Laurentiis aveva in mente un piano ambizioso: un contratto fino al 2029, con un ingaggio che superasse i 3 milioni netti a stagione, contro i 2,7 attuali più bonus. Un modo per dire “resta con noi, sei il nostro guerriero”. Ma il silenzio di Anguissa, quel “ci devo pensare” che sa di freddezza, ha gelato le speranze di chi lo vedeva come una bandiera del futuro. Insomma, il Napoli si trova davanti a una scelta cruciale. Perdere un giocatore del calibro di Anguissa sarebbe un duro colpo, ma trattenerlo controvoglia potrebbe non essere la soluzione. E voi, tifosi, cosa ne pensate? Lo vedete ancora con la maglia azzurra o già con una nuova casacca dall’altra parte del Canale della Manica? Una storia tutta da scrivere, con il mercato pronto a regalarci l’ennesimo colpo di teatro.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 12:17 by Felice Leopoldo Luongo