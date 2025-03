“Ha chiesto la cessione”, l’annuncio è clamoroso: l’ultima ora spiazza i tifosi!

Sono minuti non semplici in casa Napoli dopo la rivelazione inaspettata. Un di mercato ha svelato dettagli importanti su un azzurro.

Il Napoli è concentrato sulla stagione in corso, la quale sta permettendo al club di tornare di nuovo all’apice della Serie A. In realtà, però, il piano della dirigenza azzurra è ancor più ampio. Tra gli obiettivi cruciali, ci sarebbe quello di costruire un nuovo ciclo vincente proprio alla Corte del Vesuvio. Per fare ciò, però, sarà necessario intervenire anche sul mercato in entrata ma prima sarà importante risolvere alcune situazioni delicate. Tra queste, spicca il rinnovo” complicato” di Frank Zambo Anguissa.

Anguissa, il rinnovo è in bilico: vuole la cessione

Il futuro di Frank Zambo Anguissa continua ad essere un rebus. Dopo una stagione come quella in corso, parlare d’addio è davvero molto strano, ma quasi sicuramente il futuro dell’ex Fulham sarà lontano dalla Campania. Da tempo, si discute di un possibile rinnovo contrattuale che però fatica ad arrivare.

Va ricordato che il calciatore non è in scadenza a giugno, quindi per l’eventuale cessione servirà versare nelle casse del Napoli introiti importanti. Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, tramite il proprio canale “YouTube” i colloqui tra il giocatore e la società non sarebbero stati molto “positivi”.

La scelta cruciale sarebbe proprio quella del camerunese, il quale avrebbe deciso di proseguire la propria carriera altrove per motivi personali e familiari. Infatti, il calciatore avrebbe chiesto espressamente la cessione qualora dovesse arrivare un’offerta importante dalle parti di Castel Volturno. Si tratta, ovviamente, di un fulmine a ciel sereno dopo quanto visto nei mesi passati e non solo.

Quale futuro per Anguissa? Ecco la verità

Anguissa resterà al Napoli? La risposta è sconosciuta, proprio a causa delle motivazioni sopracitate. L’annuncio di Fabrizio Romano, come non mai, ha fatto intendere che la cessione è tutt’altro che impossibile.

Quindi, una delle domande più importanti è: dove proseguirà la propria carriera Anguissa? Forse in Premier League, anche se al momento non sarebbe l’unica destinazione possibile per il giocatore. Infatti, come riportato dal noto esperto di mercato, anche il Monaco starebbe seguendo da molto vicino l’ex Fulham. Il club francese punterebbe volentieri sulle sue qualità, ma prima servirà trovato un accordo vantaggioso per il Napoli.

La notizia è quindi chiara: il futuro di Anguissa è nettamente in bilico. A tal proposito, sarà curioso vedere la reazione di Antonio Conte qualora dovesse esserci la separazione tra il camerunese e il club partenopeo.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 18:52 by Giuseppe Ferrara