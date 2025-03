Futuro in bilico per Conte? La Repubblica non ha dubbi: accadrà al Napoli

Il Napoli è già concentrato in vista del futuro. Intanto, però, emergono dettagli sul futuro di Antonio Conte in Campania.

La stagione del Napoli è stata quasi perfetta. Il cammino degli azzurri è stato del tutto inaspettato, ancor più ripensando al decimo posto in classifica ottenuto nello scorso campionato. L’avvento di Antonio Conte in panchina non ha deluso le aspettative, motivo per il quale i partenopei si giocheranno il tricolore nelle ultime giornate. A tal proposito, però, prosegue la programmazione futura ed uno degli aspetti chiave è proprio il futuro del tecnico. Sarà addio o permanenza a Napoli? Ecco la verità.

Conte-De Laurentiis è già l’ora della verità: lo scenario futuro

La stagione non è ancora terminata, ma in casa Napoli si lavora già ininterrottamente al futuro. Uno dei punti chiave da cui ripartite è certamente Antonio Conte. Quest’ultimo, ha ridato brillantezza alla squadra e ai singoli, permettendo al club di centrare la qualificazione alla prossima Champions League (ormai quasi certa).

In realtà, le aspettative son andate ben oltre gli obiettivi imposti dalla società, motivo per il quale è facilmente intuibile che Antonio Conte è l’uomo giusto per il Napoli. Come riportato da “La Repubblica” è importante analizzare quelli che sono i possibili scenari per il tecnico e non solo. Infatti, il mercato invernale ha indebolito la squadra azzurra, ma non sembrerebbe aver lasciato scorie pericolose tra l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il condottiero salentino ha un contratto fino a giugno 2027, motivo per il quale la permanenza in Campania è ormai “certa”. Quindi, salvo clamorose sorprese, Antonio Conte siederà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione.

Conte e le richieste di mercato: la palla passa a De Laurentiis

Naturalmente, prima di confermare la permanenza a Napoli di Antonio Conte sarà importante capire gli obiettivi della società. Quest’ultima, non può di certo tirarsi indietro dall’obbligo di reinvestire gli introiti incassati dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, però, non è stato l’unico prezzo pregiato del mercato, in quanto in estate ci sarà anche la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen.

Tali incassi, ovviamente, assicureranno al club la “forza” di individuare e acquistare giocatori scelti da Antonio Conte. Quest’ultimo, ha le idee molto chiare per il futuro e con ogni probabilità chiederà una squadra “fatta su misura”. A tal proposito, le richieste del tecnico saranno incentrate sulla voglia di riportare il Napoli in alto sia in Italia che in Europa.