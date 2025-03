Tegola Inter: che mazzata per Inzaghi, cambia la lotta Scudetto col Napoli

Grave tegola in casa Inter: l’infortunio rischia di influenzare seriamente la lotta Scudetto con il Napoli.

Gli infortuni si stanno rivelando un fattore decisivo nell’ambito della lotta Scudetto fra Napoli e Inter. Entrambe nelle ultime settimane non se la sono vista benissimo sotto questo punto di vista: in casa nerazzurra, ci sono stati gli stop di Thuram (rientrato anche precauzionalmente della Nazionale) e l’ultimo di Dumfries; mentre Conte ha dovuto fare a meno per un po’ di Neres e Anguissa.

C’è però un altro infortunio e stavolta la squadra coinvolta è l’Inter: questo potrebbe davvero influenzare seriamente la rincorsa nerazzurra fra campionato e Champions League.

Inter, infortunio per Lautaro: il comunicato

Dall’Argentina arriva il comunicato, infatti, riguardo all’infortunio di Lautaro Martinez che salterà gli impegni con la Nazionale albiceleste per un infortunio al bicipite femorale sinistro. L’entità precisa di quest’ultimo verrà valutata al ritorno del calciatore a Milano ma c’è preoccupazione in casa nerazzurra, in considerazione delle contemporanne condizioni non perfette di Marcus Thuram.

Al momento, Lautaro è da considerarsi in serio dubbio per la sfida contro l’Udinese in campionato. Ma non solo perché, qualora dovesse trattarsi di una lesione lo stop sarebbe ben più lungo e rischierebbe di saltare anche almeno una delle due gare di Champions League contro il Bayern Monaco.

Una doccia freddissima, dunque, per Inzaghi che, fin qui, ha potuto contare molto poco sul rendimento dei suoi attaccanti di riserva. Giocatori come Correa, Taremi e Arnautovic, invece, rischiano di dover ricoprire un ruolo ben più importante di quello inizialmente assegnato per questo finale di stagione.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 21:13 by Felice Leopoldo Luongo