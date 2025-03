Tra calciomercato e nuovo centro sportivo, il Napoli pianifica il futuro. Arriva l’apertura dell’ex Capitano sul possibile ritorno al club di De Laurentiis.

Il Napoli pianifica i successi futuri. Più volte richiesto dai molteplici allenatori avvicendatisi sulla panchina partenopea, il nuovo centro sportivo potrebbe presto diventare realtà. Cento ettari di terreno a La Piana nell’accordo con la famiglia Coppola ormai in dirittura d’arrivo, con l’inizio dei lavori previsto tra giugno e luglio 2025.

Una notizia che testimonia la volontà dirigenziale di costruire una società sempre più competitiva ai massimi livelli. Il plauso all’iniziativa di De Laurentiis è arrivato da tanti addetti ai lavori. Tra questi figura anche un ex Capitano azzurro, che non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in società.

Napoli, Cannavaro non chiude al ritorno: “Mai dire mai”

Intervistato dalla trasmissione “Il Calcio Parlato” su “RadioClub91“, Paolo Cannavaro, storico Capitano dei primi anni di Serie A dopo il fallimento, si è soffermato sui progetti del Napoli:

“Ogni club dovrebbe essere obbligato dalla Lega Calcio ad avere un centro sportivo ben organizzato. Per il futuro del calcio c’è bisogno. I ragazzi possono crescere in maniera più professionale. Tante società si sono avviate nel tempo per farlo e hanno sempre raccolto i frutti, come Atalanta e Roma. Per il bacino che ha il Napoli. Nel momento in cui si farà a Napoli possiamo diventare l’Atletico Bilbao 2“.

L’ex difensore non ha escluso un ritorno nelle vesti di allenatore della Primavera azzurra:

“Sono sempre legato a questa città, ai colori e al club. Mai dire mai ma bisogna fare uno step alla volta. La cosa migliore è che abbiamo un presidente che ha le idee chiare e non butterà i soldi”.

Napoli, Cannavaro: “Bisogna tornare al 4-3-3”

Cannavaro ha proseguito la sua disamina tattica mandando anche un messaggio ad Antonio Conte:

“Il mister insieme allo staff deve essere perfetto nella gestione delle forze fino alla fine del campionato.Peccato che il Napoli abbia perso un vantaggio importante in classifica. È il classico momento di flessione che capita a ogni squadra. Non è una questione tattica. “.

Infine, Cannavaro ha parlato del modulo di gioco e del ritorno di David Neres: