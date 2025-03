Napoli, accordo per il centro sportivo! Tutti i dettagli sulla nuova casa azzurra

Il Napoli ha finalmente trovato una nuova casa: tutti i dettagli sul centro sportivo che accoglierà gli azzurri in futuro

Il Napoli sta per voltare pagina, e lo fa in grande stile. La nuova casa del club sorgerà a La Piana di Castel Volturno, un’area a pochi passi dal mare di Pinetamare, dove da anni sorge il centro sportivo degli azzurri. Sette chilometri di distanza, appena nove minuti in auto: un cambiamento che sa di rivoluzione, ma con il cuore ben piantato nella tradizione.

Aurelio De Laurentiis, presidente visionario e pragmatico, ha mantenuto la promessa: ha cercato, analizzato e scelto. Cento ettari di terreno a La Piana, un accordo con la famiglia Coppola ormai in dirittura d’arrivo, e un progetto che fa sognare i tifosi.

I lavori dovrebbero partire tra giugno e luglio 2025, mentre il Napoli continuerà ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno, come farà oggi sotto la guida di Antonio Conte, dopo i due giorni di riposo concessi al ritorno dalla trasferta di Venezia. Ma non è solo una questione di campi e strutture: c’è un’idea più grande, quella di un club che vuole crescere, innovare e custodire la sua anima.

Nuovo centro sportivo Napoli: La Piana diventa il cuore azzurro

La scelta di La Piana a Castel Volturno non è casuale. De Laurentiis, affiancato da un pool di esperti, ha visionato diverse aree prima di fermarsi su questi cento ettari, di proprietà della famiglia Coppola, la stessa che gestisce l’attuale centro sportivo. L’intesa per la compravendita è stata raggiunta, e i dettagli saranno definiti al rientro del presidente dagli Stati Uniti, dove si trova in questi giorni.

Il progetto è ambizioso: dodici campi, di cui alcuni dedicati alla prima squadra e altri al vivaio, per coltivare i talenti del futuro. E non è tutto: ci saranno uffici, palestre, un’area medica all’avanguardia, magazzini, una foresteria e ogni comfort necessario per una squadra che vuole competere ai vertici europei. Il nuovo centro sportivo Napoli non sarà solo un luogo di allenamento, ma un simbolo di identità, un posto dove i giovani potranno crescere a contatto con i campioni, come ha sempre sognato Antonio Conte.

L’impatto di Conte sul futuro: la visione di un tecnico che punta sulle strutture

Antonio Conte, nella sua prima stagione al Napoli, non ha mai nascosto l’importanza di avere una casa di proprietà. “Le strutture all’avanguardia portano punti”, ha ripetuto più volte, forte della sua esperienza in Premier League, dove centri sportivi come quelli di Tottenham o Manchester City sono veri e propri gioielli.

Per Conte, un club che vuole vincere deve avere basi solide: palestre moderne, campi perfetti, spazi che esaltino l’identità della squadra. E De Laurentiis, che già da tempo doveva affrontare la scadenza del contratto per l’attuale centro sportivo (fine 2026), ha colto la palla al balzo, accelerando le operazioni con il supporto dell’ad Andrea Chiavelli e di Tommaso Bianchini, uomo chiave del progetto.

Conte non si limita a parole: il suo “amma fatica’” è un mantra che si riflette anche in questo sogno. Vuole un luogo dove i giocatori possano lavorare al meglio, dove i giovani del vivaio possano respirare l’aria della prima squadra e imparare dai grandi.

Lo stadio: tra un nuovo impianto e la ristrutturazione del Maradona

Mentre La Piana prende forma, De Laurentiis non perde di vista un altro grande sogno: lo stadio. Due opzioni sono sul tavolo: costruire una nuova arena, un progetto che il presidente sta valutando da tempo, cercando aree adatte parallelamente a quelle del centro sportivo, oppure ristrutturare lo stadio Diego Armando Maradona, un’ipotesi di cui si parla da anni. Su quest’ultima, però, i colloqui con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non hanno ancora portato a grandi passi avanti.

Lo stadio del Napoli è un tema caldo, e il presidente lo sa. Un nuovo stadio potrebbe essere un biglietto da visita per l’Europa, un luogo dove ospitare non solo partite, ma eventi e concerti, come accade in tanti impianti moderni. Ma ristrutturare il Maradona significherebbe preservare un simbolo, pur con tutte le difficoltà logistiche che comporta.

Intanto, La Piana è il primo passo concreto: un progetto che parla di futuro, ma con le radici ben piantate nella passione di una città che vive di calcio. Il Napoli sta costruendo la sua nuova casa, e i tifosi non vedono l’ora di aprirne le porte!

Last Updated on 19 Mar 2025 – 08:27 by Claudio Mancini