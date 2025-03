Morte Maradona, nuovi dettagli nel processo: “Nessuna attrezzatura medica per lui”

Altra testimonianza scioccante nel processo riguardante la morte di Diego Armando Maradona: sotto accusa l’equipe medica che doveva curarlo.

La morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre del 2020, ha lasciato un nuovo incolmabile fra tutti i tifosi del Napoli e non solo, privando il mondo del calcio di una vera e propria icona. A spegnere El Pibe de Oro è stato un infarto, avvenuto però in circostanze tutte da chiarire.

Il processo al riguardo sta sconvolgendo l’Argentina in questi giorni. La prima udienza ha visto un intervento scioccante del PM che ha deciso di mostrare una foto di Maradona nel momento della sua morte, in cui era evidente il suo stato di salute molto critico a causa della pancia molto gonfia.

Morte Maradona, la testimonianza dei poliziotti

“La Gazzetta dello Sport” riporta ulteriori novità avvenute nel processo: è avvenuta infatti la deposizione dei poliziotti accorsi nella casa di Diego in quel 25 novembre 2020, i quali hanno testimoniato lo stato in cui versava il calciatore argentino al momento della morte. Il vice commissario Lucas Farias ha evidenziato l’assenza di strumenti medici sul luogo, necessari per lo stato di salute in cui versava:

“Non ho visto strumenti medici nella stanza. Non ho visto alcun siero che penso debba essere presente durante l’ospedalizzazione domiciliare”.

Il comissario Lucas Farias ha invece evidenziato:

“Non era un letto d’ospedale, era un normale, comune materasso e non c’era nessun defibrillatore“.

Gli agenti interrogati hanno testimoniato di aver visto Maradona “con la pancia molto gonfia, pronta a esplodere, con addosso una maglietta e dei pantaloncini corti. Siamo rimasti sorpresi nel vedere Maradona in quel modo. Non avremmo mai pensato di ritrovarci di fronte a questa immagine, con tutto ciò che rappresenta“.

Si aggravano, quindi, ulteriormente le accuse ai danni del team sanitario che lo aveva in cura: sono sette i medici e gli infermieri sotto processo. Nel caso in cui dovessero essere giudicato colpevoli, rischierebbe fino a 25 anni di carcere.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 22:15 by Felice Leopoldo Luongo