Processo morte Maradona, il PM mostra la foto del corpo del Diez

Il processo per fare luce sulla Morte di Diego Armando Maradona è stato contraddistinto da una foto davvero scioccante.

Se il Napoli di Antonio Conte dovesse vincere lo scudetto, di fatto, sarebbe il secondo i due anni. Per la squadra azzurra, di fatto, sarebbe un evento davvero storico.

Solo ai tempi di Diego Armando Maradona, infatti, il Napoli era così competitivo per vincere lo scudetto. Ma la serata di oggi è stata contraddistinta da una notizia davvero triste che riguarda proprio il Pibe de Oro.

Morte Maradona, iniziato il processo: il PM mostra la foto del cadavere del Diez

In Argentina, infatti, è iniziato il processo per fare luce sulla morte di Diego Armando Maradona. Patricio Ferrari, ovvero il Pubblico Ministero, ha quindi mostrato un foto davvero scioccante del cadavere del fuoriclasse, dove quest’ultimo è estremamente gonfio.

Patricio Ferrari ha poi aggiunto:

“Chiunque affermi tra gli imputati che non sapevano cosa stesse succedendo a Maradona sta chiaramente dichiarando il falso”.

Da sottolineare il pianto delle figlie del Pibe de Oro quando il PM ha mostrato la foto del cadavere del padre. Ricordiamo che il processo si sta svolgendo al Tribunale di San Isidro e durerà fino al prossimo luglio, dove gli imputati sono i medici Leopoldo Luque ed Agustina Cosachov ed il psicologo Carlos Diaz.

Last Updated on 11 Mar 2025 – 22:37 by William Scuotto