Futuro Osimhen, il messaggio arriva dalla Turchia: ora De Laurentiis esulta

Ci sono novità importantissime riguardanti il futuro di Victor Osimhen. Negli ultimi minuti, sarebbero emersi dettagli cruciali.

Il Napoli continua ad essere concentrato sulla stagione in corso, ma al tempo stesso le voci di mercato diventano sempre più insistenti. Il club ha l’obbligo di mettere a segno colpi importanti in estate, ma prima bisognerà mettere a segno l’ennesima cessione di lusso. Ovviamente, il tutto è riferito a Victor Osimhen che nei prossimi mesi lascerà il club azzurro a titolo definitivo dopo il prestito al Galatasaray.

Osimhen resta al Galatasaray? L’annuncio arriva dalla Turchia

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere sulla bocca di tutti. Da diversi mesi, la domanda più gettonata è soltanto una: quale sarà il prossimo club del nigeriano? La risposta al momento resta ancora sconosciuta, sebbene siano emersi dettagli chiarissimi proprio dalla Turchia.

Infatti, il giornalista turco Levent Tuzemen avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni importanti in diretta televisiva, precisamente sulla televisione “A Spor” sottolineando che il Galatasaray starebbe provando ad acquistare il calciatore a titolo definitivo. Il club turco vorrebbe puntare proprio sulla volontà dell’ex Napoli, il quale si è subito ambientato con la squadra e soprattutto con i tifosi durante i mesi in prestito.

Va però ricordato che nel contratto di Victor Osimhen è presente una clausola importantissima. Il valore di quest’ultima si aggira sui 75 milioni di euro, con il Napoli che non intende fare ulteriori sconti. Quindi, la situazione sarebbe diventata ancor più interessante, ma l’ultima parola spetterà solo ed esclusivamente ad Aurelio De Laurentiis.

Last Updated on 14 Mar 2025 – 21:00 by Giuseppe Ferrara