Champions e ricco ingaggio: Napoli tenta il vice capocannoniere di Serie A

La Champions League e un ingaggio alto possono convincere il centravanti di Serie A: il Napoli lavora già al vice-Lukaku

Il Napoli guarda già al futuro, e le prime mosse in vista del prossimo mercato estivo promettono di essere decisive. Con la stagione 2025-26 all’orizzonte, il club azzurro sembra destinato a tornare sul palcoscenico delle coppe europee, salvo clamorosi colpi di scena. Un ritorno che fa battere il cuore ai tifosi e che richiede una rosa all’altezza, capace di reggere il doppio impegno tra campionato e competizioni internazionali. Il ds Giovanni Manna, con la solita lucidità, sta lavorando per gettare basi solide, e il reparto offensivo è il primo tassello da rinforzare.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Moise Kean, vice capocannoniere della Serie A con 15 gol, alle spalle solo di Retegui. Un nome che fa sognare i tifosi partenopei, un attaccante giovane ma già esperto, capace di essere cinico sotto porta – proprio ciò che serve per risolvere i problemi offensivi degli azzurri. Manna, infatti, starebbe cercando un goleador che possa giocarsi il posto con Romelu Lukaku, formando una coppia d’attacco da capogiro. Ma la strada per arrivare a Kean non sarà una passeggiata: la Fiorentina, proprietaria del cartellino, non intende lasciarlo andare facilmente.

Moise Kean al Napoli: un colpo per rinforzare l’attacco

La situazione in casa Napoli è chiara: per competere su più fronti, servono rinforzi di peso. Con Simeone e Raspadori che potrebbero salutare a fine stagione – comunque vada a finire questa annata – la panchina rischia di rimanere corta. E allora, il club sogna in grande, puntando su un attaccante della Nazionale italiana che potrebbe fare la differenza. Ma quanto costerà questo sogno? Kean ha una clausola rescissoria di 52 milioni di euro. Eppure, il Napoli ha le carte in regola per provarci, forte di un progetto ambizioso e dell’appeal delle coppe europee.

L’attaccante della Fiorentina sta vivendo una stagione strepitosa: 15 gol in Serie A al 18 marzo 2025 lo consacrano tra i bomber più prolifici del campionato. Un profilo perfetto per il Napoli, che cerca un giocatore capace di alternarsi con Lukaku e portare quella freddezza sotto porta che a volte è mancata.

E non è solo una questione di numeri. Kean, a 25 anni, porta con sé esperienza internazionale – maturata tra Juventus, PSG ed Everton – e una fame di successi che potrebbe sposarsi alla perfezione con il progetto partenopeo. Certo, strapparlo alla Fiorentina non sarà un gioco da ragazzi: quella clausola da 52 milioni è un ostacolo concreto.

Mercato Napoli 2025: il contratto per convincere Kean

Dopo una stagione da dimenticare, il Napoli sembra aver ritrovato la strada giusta, e il 2025-26 potrebbe essere l’anno della consacrazione. Tuttavia, per affrontare le coppe europee e tenere il passo in Serie A, servono alternative di qualità in ogni reparto. L’attacco, in particolare, è sotto i riflettori: Lukaku è una garanzia, ma da solo non basta.

Portare Moise Kean al Napoli non sarà solo una questione di soldi. Per convincere il giocatore, servirà un’offerta economica allettante – si parla di un contratto superiore ai 2,5 milioni a stagione – ma anche un progetto che lo faccia sentire al centro della scena. La prospettiva di giocare la Champions League con una squadra in ascesa è un richiamo potente, e il Napoli ha tutto per giocarsi questa carta. L’eventuale conferma di Conte, poi, sarebbe la ciliegina sulla torta: un tecnico di caratura mondiale potrebbe fare la differenza nella scelta dell’attaccante.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 00:17 by Leonardo Zullo