“Partita praticamente perfetta”, il voto all’azzurro è da urlo: le pagelle di Napoli-Fiorentina

Il Napoli vince e convince (ancora) contro la Fiorentina. Dopo un periodo buio, gli azzurri tornano alla vittoria anche grazie ad un uomo chiave.

Il risveglio per i tifosi del Napoli sarà senza dubbio magico. Vittoria meritatissima contro la Fiorentina, un solo punto di distacco dall’Inter e sole dieci giornate al termine del campionato. I presupposti per avvicinarsi allo Scudetto ci sono tutti, ma serviranno prestazioni come quella andata in scena ieri. Il successo ottenuto al Maradona è frutto del lavoro di squadra, anche se il merito va dato ad un azzurro in particolare che è riuscito a mettere in campo una prestazione autorevole.

Lukaku leader contro la Fiorentina: voto da record in pagella!

Finalmente Romelu Lukaku. Sarà stato questo il pensiero dei tanti, tantissimi tifosi napoletani presenti allo stadio durante il match contro la Fiorentina. L’attaccante belga ha trovato una rete che mancava da cinque partite, ma in realtà la marcatura è stata la cosa meno “banale” messa a segno nell’arco dei novanta minuti.

Ad entusiasmare ancor più i sostenitori campani, son state le tantissime sponde messe a segno dal giocatore. In modo particolare, però, spicca l’assist al bacio per Giacomo Raspadori, il quale è stato poi lucido nel fissare il punteggio sul momentaneo 2-0. Non a caso, stamane “Il Corriere dello Sport” ha premiato il belga con un voto record in pagella. Di seguito l’analisi completa.

Corriere dello Sport 7.5: “Interrompe il digiuno dopo cinque partite raggiungendo il decimo gol. Poi, ispira Raspadori fissando l’ottavo assist stagionale. Super partita da uomo-sponda, rifinitore e bomber: solo briciole per Pablo Marì”.

L’importanza di Lukaku nello scacchiere del Napoli: la chiave

Romelu Lukaku è arrivato a Napoli con un compito ben preciso: caricare tutto il peso dell’attacco sulle sue spalle. Certo, la missione non è affatto semplice, ma un calciatore con quelle qualità può farcela. Il belga, come ampiamente discusso, è stata una richiesta esplicita di Antonio Conte, o meglio dire una “scommessa”.

Ad oggi, dopo il match contro la Fiorentina, è possibile sottolineare che tale scommessa è stata vinta dal tecnico. Nel corso della stagione, spesso il calciatore è mancato sottolineando i problemi della squadra. In altre occasioni, come successo ieri, è riuscito ad essere “dominante” rendendo le cose molto più facili ai suoi compagni.

Ora, però, la stagione si avvia verso un momento chiave e il Napoli ha necessariamente bisogno del proprio bomber. Non a caso, prestazioni come quelle di ieri possono permettere ai tifosi di sognare un nuovo Scudetto dopo sole due stagioni.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 09:15 by Giuseppe Ferrara