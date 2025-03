Napoli, Del Piero contro Lukaku: che bordata sulla lotta Scudetto

Alex Del Piero ha commentanto in diretta a Sky Sport la situazione del Napoli, con anche un attacco nei confronti di Romelu Lukaku.

Il Napoli ha pareggiato per 0-0 a Venezia e ha visto la fuga in classifica dell’Inter in vetta, vincitrice a Bergamo contro l’Atalanta. Una vera beffa se consideriamo come la giornata fosse, sulla carta, favorevole agli azzurri. Invece, arriva una bella mazzata nell’ambito della lotta Scudetto.

Ha commentato questi intrecci fra le due squadre in diretta a Sky Sport Alex Del Piero, il quale ha descritto accuratamente cosa sta penalizzando Conte in queste ultime giornate (che hanno visto una sola vittoria nelle ultime sette gare).

Del Piero contro Lukaku: “Troppo poco per lo Scudetto”

Del Piero si è inanzitutto soffermato sulla rosa azzurra, riservando parole non di apprezzamento per Romelu Lukaku:

“Avere come tuo massimo marcatore Lukaku a 10 gol, è poco se vuoi vincere lo Scudetto. Ci aspettavamo un maggiore impatto da parte sua. Avere Kvaratkshelia, anche, avrebbe obiettivamente cambiato le cose. Credo che in questo contesto sia importante che la squadra abbia 5-6 cambi anche se non gioca le coppe”.

Del Piero ha decisamente ridimensionato anche l’assenza del Napoli dalle coppe, genericamente visto come un grande vantaggio:

“Non giocare le coppe può o non può essere un vantaggio, dipende da come lo interpreti. Ci sono degli anni dove hai bisogno di giocare le coppe perché ti trascina, hai sempre di voltare pagina. Invece non giocandole entri in tourbillon negativo quando le cose vanno male, perché c’è tutta una settimana e quell’evento diventa il più importante e non passa più”

