Addio Napoli, non si torna più indietro: l’annuncio in diretta

Le dichiarazioni non lasciano spazio a dubbi: il futuro è già scritto, il Napoli deve prepararsi alla cessione

Il destino sembra ormai segnato, e questa volta il Napoli non potrà opporsi. La decisione è stata presa tempo fa, in totale accordo con tutte le parti, e ora si va dritti verso un addio definitivo.

La stagione ha preso una piega chiara: dopo un periodo di attesa, è arrivata la scelta di cambiare aria per trovare continuità. Un’opportunità cercata e ottenuta, che potrebbe diventare definitiva tra pochi mesi. Parliamo di Elia Caprile, e in tutto questo, il Napoli non avrà voce in capitolo.

Napoli, scelta fatta: l’addio sarà definitivo

A confermare lo scenario ci ha pensato direttamente Graziano Battistini, agente del giocatore, intervenuto durante la trasmissione ‘Salite sulla giostra’ di Raffaele Auriemma.

“A giugno potrebbe lasciare definitivamente e il Napoli non potrà impedirlo. La decisione di cambiare squadra è stata presa con rispetto, ma a Napoli le scelte erano già fatte e non c’era spazio. Per questo si è cercata una soluzione per continuare a crescere. Ora il futuro è nelle mani del Cagliari.”

Parole che lasciano pochi dubbi: il destino del giocatore non dipende più dal Napoli, ma solo dal club che lo ha accolto negli ultimi mesi. Il prestito con diritto di riscatto mette tutto nelle mani del Cagliari, che potrà scegliere se trattenerlo definitivamente o lasciarlo andare.

Napoli-Caprile, la separazione è nelle mani del Cagliari

Se il club sardo decidesse di riscattare Caprile, il Napoli non potrà far nulla per bloccare l’operazione. Un’eventualità concreta, perché il giocatore sta avendo il suo spazio e ha trovato fiducia in un ambiente che lo considera centrale per il futuro.

Nonostante l’incertezza che accompagnerà le ultime settimane di stagione, lo scenario sembra già ben delineato. Per ora, la priorità è il Cagliari e la corsa alla salvezza, ma a giugno arriverà il momento della scelta definitiva.

E in quel momento, il Napoli potrebbe dover dire addio senza possibilità di appello. Un finale forse inatteso, ma che è stato scritto nel momento in cui si è deciso di lasciarlo andare.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 15:05 by William Scuotto