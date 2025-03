Napoli, c’è la conferma su David Neres: il dato non ammette repliche

L’esterno brasiliano è ormai ai box da un mese e il Napoli ne ha subito il contraccolpo: il dato lo conferma

Nelle ultime 7 partite di campionato, il Napoli di Antonio Conte ha portato a casa una sola vittoria e pareggiato in cinque occasioni, testimoniando una sensazione che già a gennaio albergava nella mente dei napoletani. La panchina a disposizione del tecnico ex Juventus è infatti molto corta e spesso l’allenatore del Napoli preferisce non attingerci affatto. Fino a quando Kvara è stato presente (e titolare) l’uomo che spaccava le partite dalla panchina era David Neres: l’infortunio del brasiliano ha privato Conte di un’arma fondamentale e ora la priorità è il suo recupero.

Napoli, senza Neres sei più prevedibile: lo confermano i dati

Prima di fermarsi per infortunio, Neres si stava prendendo il Napoli a suon di giocate ubriacanti e anche di km percorsi in ripiegamento, dimostrando quanto Conte gli fosse penetrato nella testa. Dopo il forfait del brasiliano, il Napoli ha di fatto perso l’unico calciatore della rosa capace di creare superiorità numerica con costanza, diventando, di fatto, più piatto e prevedibile.

Come riportato da Tuttosport, sono due i parametri maggiormente in discesa da quando la fascia non è più arata dall’ex Donetsk: con Neres in campo si è tentato 16 dribbling a partita, numero che scende a 11 quando non c’è. Scende vorticosamente anche la percentuale dei cross riusciti, da 33% a 23%, facendo registrare di conseguenza numeri più bassi anche a chi andava a ricevere quei cross, in particolare Scott McTominay.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 18:11 by William Scuotto