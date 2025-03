Venezia-Napoli, novità per i convocati: la decisione su Neres

Per Venezia-Napoli, arrivano le ultime sui convocati degli azzurri: l’annuncio su Neres in vista del lunch match

Il countdown per la sfida di domani è iniziato, e i tifosi del Napoli trattengono il fiato per sapere chi scenderà in campo contro il Venezia. Proprio in questi istanti, un’ultim’ora di Sky Sport ha squarciato il velo sui convocati Napoli Venezia: David Neres non sarà della partita.

Una decisione che sa di prudenza, presa da Antonio Conte per scongiurare ricadute e complicazioni, con la sosta per le nazionali che bussa alla porta. Non è un mistero che Neres sia stato una pedina fondamentale nello scacchiere di Conte fino al mese scorso. La sua assenza, però, non coglie del tutto impreparati: l’ala sudamericana è ferma da febbraio per una lesione muscolare alla coscia, e il Napoli ha imparato a fare i conti con un’infermeria che, ultimamente, sembra un via vai.

Convocati Napoli Venezia: Neres salta il lunch match, le ultime novità

L’annuncio di Sky Sport è arrivato come una doccia fredda: David Neres non figurerà nella lista dei convocati per la sfida di domani contro il Venezia. L’infortunio di Neres continua a tenere banco, con il brasiliano che aveva fatto sperare in un rientro. Ma Conte, con quel suo fare da generale che non lascia nulla al caso, ha preferito tirare il freno a mano.

E così, con la sosta delle nazionali a un passo – una finestra perfetta per rimettere in sesto i giocatori acciaccati – il Napoli guarda al futuro. Secondo quanto trapela da Castel Volturno, Neres potrebbe tornare a brillare dopo la pausa, magari per il big match contro il Milan del 30 marzo. Intanto, i tifosi si consolano con il rientro di Pasquale Mazzocchi, che dopo tre partite ai box è pronto a dare una mano.

Infortunio Neres: la gestione prudente di Conte per il brasiliano

L’infortunio di Neres risale al 9 febbraio, durante il match contro l’Udinese, quando una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra lo ha messo ko. Le ultime indiscrezioni, circolate anche su X, parlavano di un recupero imminente, ma Conte ha scelto la strada della cautela.

Il brasiliano, con le sue serpentine e quel guizzo che ricorda i grandi del passato, è mancato come l’aria nelle ultime uscite. Eppure, il Napoli ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, affidandosi al 3-5-2 e a un Raspadori in stato di grazia. La gestione di Conte, però, non è solo questione di moduli: è un lavoro di fino, fatto di valutazioni giorno per giorno. E se per Venezia mancherà Neres, l’obiettivo è chiaro: averlo pronto per il rush finale, quando ogni passo falso potrebbe costare caro nella corsa allo Scudetto.

Venezia-Napoli: come cambia la partita senza Neres?

Senza Neres, il Napoli si presenterà a Venezia con un assetto che ormai ha preso forma: il 3-5-2 che ha dato solidità e risultati nelle ultime giornate. Ma guai a pensare che sarà una passeggiata: i lagunari, affamati di punti salvezza, sono una spina nel fianco per chiunque. Conte lo sa, e per questo la scelta di lasciare fuori Neres non è solo medica, ma anche strategica. Con Mazzocchi tra i convocati e McTominay da valutare fino all’ultimo – reduce da un affaticamento contro la Fiorentina – il tecnico punterà sull’equilibrio e sulla grinta di chi ha fame di riscatto.

Anche senza Neres, gli azzurri hanno dimostrato di saper reagire alle difficoltà. Certo, la fantasia del brasiliano sarebbe stata un’arma in più contro una difesa che si chiuderà a riccio, ma Conte ha già dimostrato di saper trasformare i problemi in opportunità. La trasferta di Venezia sarà un test, uno di quei momenti in cui si vede la stoffa di una squadra. E chissà che, con un po’ di fortuna e tanto sudore, il Napoli non torni dalla Laguna con tre punti e un sorriso da sfoggiare sotto il Vesuvio.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 13:10 by Claudio Mancini