Lobotka calciatore dell’anno, spunta anche un messaggio per Napoli e sul suo futuro

Stanislav Lobotka è diventato il calciatore dell’anno in Slovacchia per la seconda volta consecutiva. Per anni il premio è andato ad un altro giocatore e leggenda del Napoli, Marek Hamsik. L’ex capitano azzurro ha fatto bottino pieno vincendone otto in carriera, di cui sei di fila. Per un periodo se lo contendeva con Skrtel, ma nel suo momento d’oro chiaramente non c’era partita.

E così anche Lobotka. Attualmente è di gran lunga il miglior giocatore slovacco. E non è solo il premio a confermare ciò, quanto le prestazioni che offre costantemente da anni a questa parte. Il regista del Napoli è il cuore del centrocampo azzurro e della sua nazionale slovacca. Ct Francesco Calzona non può assolutamente farne a meno. Come Antonio Conte.

Stanislav Lobotka ringrazia lo spogliatoio del Napoli

Il Napoli ha celebrato il calciatore con post sui social. Come giusto che sia. Lobotka è uno dei migliori giocatori della rosa di Antonio Conte. Uno di quegli uomini che il mister, appena chiamato a gestire lo spogliatoio azzurro, ha deciso di porre un veto sulla sua cessione. Almeno per questa stagione, non si sarebbe potuto muovere: bisognava ripartire anche da Stanislav.

Il giocatore è ritornato a performare ad altissimi livelli. Specialmente nella prima parte di stagione, prima dell’infortunio. Anche successivamente, appena cominciato il girone di ritorno, Lobokta è ritornato a buonissimi livelli. E con Gilmour sta interpretando il ruolo in maniera leggermente differente.

Il giorno dopo il riconoscimento, il calciatore ha voluto ringraziare tutti, ma proprio tutti, attraverso un post su Instagram, parlando anche del suo stretto futuro professionale. Anche i compagni di squadra al Napoli:

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato per il premio Calciatore dell’anno, in particolare i miei compagni di squadra sia della mia squadra che della nazionale, la mia famiglia, mia figlia, la mia ragazza, e ovviamente, il mio agente e gli amici che mi sostengono. Significa molto per me e mi motiva a continuare a lavorare per raggiungere i miei obiettivi di calcio”

Lobotka può salire in Lega B di Nations League

Durante la sosta di marzo, la Slovacchia ha la possibilità di salire in Lega B di Nations League. Per farlo, dovrà vincere il doppio turno contro la Slovenia, che ha terminato la fase a gironi terza in classifica.

Lobotka sarà certamente impiegato da Calzona e guarderà con interesse anche la sfida tra Italia e Germania, quarti di finale di Nations League. Il vincente di questa sfida, sarà l’avversario delle qualificazioni al Mondiale 2026.

