Spalletti sceglie il blocco Napoli: ecco la formazione di Italia-Germania

Prove tecniche e tattiche per sfidare la Germania, per l’andata dei quarti di finale di Nations League: l’Italia scenderà in campo con il blocco Napoli

Indicazioni precise a pochissimi giorni dal big match che può valere un Mondiale. E non stiamo esagerando. Il vincitore del turno di Nations League, sarà inserito nel girone di qualificazione del Gruppo A, che vedrà battersi con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Il perdente, invece, sfiderà la Norvegia di Haaland, Israele, Moldavia ed Estonia inserite nel gruppo I.

Oltretutto, la Nazionale italiana ha ancora l’opportunità di vincere un trofeo e mister Spalletti non vuole farsi sfuggire quest’occasione. Per la prima delle due gare contro la Germania, sembra avere le idee piuttosto chiare e il blocco Napoli potrebbe aiutarlo. Infatti, nelle prove all’antivigilia, come conferma Sportmediaset, il ct ha provato ben 4 giocatori del Napoli nella formazione che sembrerebbe quella dei titolari. A porta Donnarumma, nel terzetto di difesa Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni. Il centrocampo a cinque è composto da Politano e Udogie sulle due fasce, mentre al centro Barella, Rovella e Tonali. In attacco Raspadori e Retegui, con quest’ultimo che si alternava con Kean. Infatti, l’unico ballottaggio potrebbe essere lì davanti: scegliere il centravanti che duetterà con l’attaccante del Napoli.

Insomma, quattro su cinque calciatori convocati dal Napoli potrebbero scendere titolari giovedì 20 marzo contro la Germania. Sicuramente una grande soddisfazione per Antonio Conte, che è riuscito a riportare in Nazionale persino Matteo Politano, lontano dall’Azzurro da un anno e mezzo.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 20:44 by Leonardo Zullo