Trionfo Lobotka, ha conquistato un premio molto ambito: di cosa si tratta

Stanislav Lobotka, alle sue ottime prestazioni nell’ultimo anno ha conquistato un trofeo molto importante nella sua Slovacchia

Uno dei leader del Napoli guidato da Antonio Conte è sicuramente Stanislav Lobotka: il centrocampista è la vera mente della squadra azzurra, grazie alla sua grande visione e alle sue qualità indiscusse. Lo slovacco ha sempre fornito grandissime prestazioni, lottando al massimo delle sue forze.

Insomma è una pedina fondamentale nello scacchiere del Napoli ed è proprio per questo che Conte non può assolutamente farne a meno. Grazie al suo incredibile rendimento nell’ultimo anno Lobotka ha conquistato un premio importantissimo.

Lobotka eletto miglior giocatore slovacco del 2024

Nella serata del 17 marzo, il centrocampista azzurro ha vinto il premio di miglior calciatore della Slovacchia. Un grandissimo traguardo per Lobotka che entra nella storia del calcio slovacco.

Stanislav Lobotka è stato premiato come miglior giocatore della Slovacchia per l’anno 2024. Una gioia immensa per l’azzurro che con questo premio corona una stagione di altissimo livello tra club e nazionale, nonostante il decimo posto con il Napoli al termine della scorsa stagione. Battuti i suoi connazionali Hancko e Haraslin.

Non è la prima volta che Lobotka vince questo premio: si tratta infatti della seconda vittoria consecutiva per il centrocampista, che era già stato eletto miglior calciatore slovacco per la stagione sportiva 2023, anno in cui vinse lo scudetto col Napoli.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 00:17 by Claudio Mancini