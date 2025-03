Venezia-Napoli, il dato che fa infuriare i tifosi: scoppia la polemica

Emerge un dato su Venezia-Napoli che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli: scoppia una polemica sul match di ieri.

Il Napoli ha pareggiato per 0-0 a Venezia: un risultato che lascia sicuramente l’amaro in bocca. Il club azzurro, infatti, necessitava sicuramente di una vittoria per rilanciare le proprie chances Scudetto in attesa di Atalanta-Inter. Invece, il pareggio di ieri ha portato all’allungo in classifica dei nerazzurri, vincenti a Bergamo per 2-0.

Il giorno dopo porta analisi e riflessioni sui motivi che hanno portato a questo passo falso. Sicuramente ha inciso un po’ di sfrotuna in fae offensiva, fra un palo colpito da Raspadori e i miracoli di Radu. Ma emerge un ulteriore dato sul match.

Venezia-Napoli, il dato sul tempo effettivo

Non passa inosservato, infatti, il dato sul tempo effettivo. In totale infatti, si è giocato per 48 minuti e 55 secondi in tutta la gara: appena meno del 50% del tempo effettivo del match, chiusosi al centesimo minuto di gioco.

Il dato è la somma dei 26 minuti e 26 secondi effettivi del primo tempo e dei 22 minuti e 29 secondi del secondo. Evidentte che questo sia davvero troppo poco.

Molti quindi si chiedono come mai l’arbitro del match, Maurizio Mariani, abbia permesso reiterate perdite di tempo che hanno portato a giocare molto meno la gara, ostacolando inevitabilmente le chances azzurre di siglare il gol che gli avrebbe permesso di vincere la gara.

Arbitro Mariani sotto accusa: gestione del match nel mirino Il tempo effettivo, che misura i minuti in cui la palla è effettivamente in gioco, è influenzato da interruzioni, perdite di tempo e pause varie. Nel caso di Venezia-Napoli, molti tifosi hanno puntato il dito contro le reiterate perdite di tempo da parte dei padroni di casa, che avrebbero rallentato il ritmo della gara. Al centro della polemica c’è l’arbitro del match, Maurizio Mariani. Molti si chiedono come mai non abbia preso provvedimenti più decisi per contrastare le perdite di tempo, un aspetto che avrebbe potuto favorire il Napoli nella sua rincorsa al gol. Nel calcio moderno, la gestione del tempo effettivo è un tema sempre più dibattuto. In campionati come la Premier League, si sta sperimentando un approccio più rigido per ridurre le perdite di tempo, con arbitri che aggiungono minuti extra con maggiore generosità. In Italia, invece, la questione rimane controversa. Il dato di Venezia-Napoli non è un caso isolato: secondo statistiche recenti, la Serie A è tra i campionati europei con il tempo effettivo medio più basso. Questo aspetto potrebbe aver penalizzato una squadra come il Napoli, che, pur non brillando in fase offensiva, ha avuto meno occasioni per sfruttare il proprio potenziale a causa dei continui stop.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 16:44 by Felice Leopoldo Luongo