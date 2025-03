Niente Coverciano per i cinque azzurri: ecco la decisione di Spalletti

I cinque titolarissimi del Napoli non sono arrivati a Coverciano per il ritiro della Nazionale: il retroscena

Dopo il pareggio contro il Venezia, i calciatori convocati nelle rispettive Nazionali si sono recati verso i rispettivi ritiri. Amir Rrahmani, nonostante l’infortunio, è partito per raggiungere ct Foda per il doppio delicato impegno di Nations League con il suo Kosovo. E così, tutti gli altri, da Anguissa ai cinque italiani.

Infatti, Spalletti ha convocato ben cinque calciatori della rosa di Antonio Conte. Un record per il club. Non accadeva da 36 anni. In quel caso, il commissario tecnico era Vicini, era il Napoli di Maradona, e in Azzurro furono chiamati Carnevale, Ferrara, Crippa, Fusi e De Napoli.

Da Meret a Politano, tutti a casa Inter

I calciatori del Napoli convocati da mister Spalletti non hanno raggiunto il raduno al centro sportivo di Coverciano. Infatti, per questo doppio confronto di Nations League contro la Germania, ct Spalletti ha deciso di svolgere il ritiro ad Appiano Gentile, sede degli allenamenti dell’Inter.

Il motivo? Molto banale. La gara si disputerà a Milano e per risparmiare tempo, il ct ha pensato di effettuare il ritiro proprio a pochi km di distanza da San Siro. Oltretutto, questo permetterà di accorciare i tempi di viaggio.

I giocatori del Napoli sono stati i primi a raggiungere il ritiro di Appiano Gentile. Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Politano e Raspadori, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, hanno approfittato della gara disputata di domenica alla mezza per recarsi presto Spalletti.

Italia-Germania, non solo Nations League

Doppia sfida contro la Germania. Una partita che rievoca particolari ricordi. Innanzitutto, la partita del secolo disputata al Mondiale del ’70 allo stadio Azteca di Città del Messico. Una gara passata alla storia. Tra le più belle semifinali della storia della Coppa del Mondo. Per non parlare della semifinale a Dortmund del Mondiale del 2006, quando Grosso e Del Piero spedirono la Nazionale di Lippi in finale a Berlino.

Proprio a Dortmund si disputerà la gara di ritorno di questo quarto di finale di Nations League. Le due partite si disputeranno giovedì 20 marzo alle ore 20:45 e domenica 23 marzo, allo stesso orario. Chi passerà il turno, accederà alle semifinali di Nations League. Oltretutto, il vincitore della doppia sfida sarà inserito nel gruppo A di qualificazione al Mondiale 2026, con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo; viceversa, lo sconfitto, si inserirà nel gruppo con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 11:22 by Leonardo Zullo