Dalla Gazzetta al Mattino, sono tutti d’accordo: lui il flop di Venezia-Napoli

La pagella del peggior calciatore di Venezia-Napoli: i giornali non perdonano l’azzurro, che commette troppi errori

Il Napoli non va oltre lo zero a zero contro il Venezia. Torna il clean sheet, ma l’attacco sciupa tante occasioni da gol. Certo, bisogna annotare che Radu sia stato decisivo e il migliore in campo per diritto. Il portiere lagunare ha parato l’impossibile, negando a Lukaku un gol che sembrava praticamente fatto. Ma ci si aspettava di più in fase offensiva.

Proprio nel reparto offensivo, c’è qualche giocatore che ha deluso più di tutti. E in questi giorni è arrivata anche la convocazione in Nazionale, ritrovando così un posto in azzurro dopo un anno e mezzo. Stiamo parlando di Matteo Politano, bocciato da tutti i quotidiani.

Politano male in Venezia-Napoli, troppe palle parse e quel corner sbagliato

L’ha ribadito e sottolineato Conte prima della partita, alla vigilia della trasferta a Venezia:

“Matteo è stato convocato in Nazionale per il frutto del lavoro fatto, ma sa benissimo che da lui mi aspetto di più”

E quel qualcosa in più non è arrivato. Anzi, nel finale di gara Politano ha anche causato una palla gol per il Venezia, che avrebbe condannato la squadra ingiustamente. Infatti, in pieno recupero e con il risultato bloccato sullo 0-0, l’esterno azzurro ha sbagliato a battere il corner, lasciando partire il contropiede avversario. Fortunatamente, i padroni di casa non ne hanno approfittato, ma quell’errore il mister non l’ha mandato giù facilmente e a fine partita ha rimproverato l’intera squadra per la gestione dei minuti finali.

Al di là del singolo errore, i numeri non sono confortanti. Politano ha terminato la gara con 23 palloni persi. E tutti i giornali lo hanno ampiamente bocciato e bollato come flop della giornata.

Le pagelle flop di Politano

Non arriva alla sufficienza. Il Corriere dello Sport indica un 5 pieno per Politano, sottolineando al stanchezza del giocatore. Per la Gazzetta dello Sport, Matteo è da 5,5 ma viene bollato come il peggiore della formazione azzurra:

“23 palle perse, tiri sballati e 8 passaggi negativi su 22”

Spunta addirittura un 4,5 da parte de Il Mattino:

“La fotografia sbiadita della sua partita è l’ultimo calcio d’angolo, battuto in versione horror. In apnea, in penombra. Prova un acuto, ma viene murato da Schingtienne”

Last Updated on 17 Mar 2025 – 08:47 by Leonardo Zullo