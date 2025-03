Infortunio e convocazione in Nazionale: la decisione di Rrahmani

Amir Rrahmani è uscito infortunato a un quarto d’ora dal termine di Venezia-Napoli: ecco come sta e cosa succede con la Nazionale del Kosovo

Affaticamento o qualcosa di più serio. Tutto da verificare. In Venezia-Napoli, Amir Rrahmani attorno al 75′ si accascia a terra e chiede l’intervento dello staff sanitario. Una maledizione per gli azzurri, che hanno appena recuperato tutti gli infortunati.

Infatti, per settimane Antonio Conte ha dovuto fare a meno di diversi elementi titolari. A partire da Olivera, passando per Spinazzola e Mazzocchi, persino Anguissa prima del big match Napoli-Inter. E per non parlare di David Neres, che avrebbe dovuto prendere il posto da titolare di Kvaratskhelia dopo la sua cessione. Il brasiliano ha fatto in tempo a giocare qualche partita, poi ha alzato bandiera bianca e solo dopo la sosta rientrerà a disposizione.

Infortunio Rrahmani, le ultime sulle sue condizioni

Stando a quanto riporta il Mattino, al termine della gara disputata a Venezia, Rrahmani è partito per il ritiro in Nazionale. Il ct Franco Foda ha convocato regolarmente il difensore e capitano del Kosovo per i prossimi due impegni contro l’Islanda. Lo staff monitorerà le condizioni dell’azzurro.

Amir ha lasciato l’Italia, ha raggiunto la sede del ritiro del Kosovo e oggi verrà visitato dai medici della federazione e prenderà una decisione. Se l’infortunio non è grave, ma solo affaticamento come riportato dal dottor Canonico, allora Rrahmani resterà a disposizione del suo ct. Se invece emerge qualcosa dagli esami, il centrale del Napoli farà ritorno in Italia e sosterrà i suoi compagni solamente dalla tv. Il quotidiano napoletano però sottolinea che difficilmente lascerà il ritiro. Da buon capitano qual è.

Kosovo-Islanda, scontro in Nations League

Rrahmani non ha alcuna intenzione di lasciare il Kosovo in questo momento in cui potrebbe scrivere la storia. Infatti, la formazione è ad un passo dalla promozione in Lega B in Nations League. Dopo il secondo posto nel girone, ora ha l’opportunità di vincere il turno dello spareggio contro l’Islanda (terza nel proprio girone in Lega B). Un successo nel doppio confronto permetterà al Kosovo di raggiungere una storica promozione.

Fino a questo momento, la giovane federcalcio ha ottenuto una promozione dalla Lega D di Nations League alla Lega C. L’obiettivo è la crescita costante, puntando poi un giorno alla qualificazione ad una massima manifestazione come l’Europeo o meglio ancora il Mondiale. E Rrahmani vuole sfruttare l’ottimo momento del suo Paese, in una fase positiva. Giovedì 20 l’andata in casa contro l’Islanda, domenica 23 marzo il ritorno in tasferta.

