Napoli, tutti gli azzurri i convocati dalle nazionali: l’elenco completo

Il Napoli ha condiviso i nomi di tutti i calciatori della rosa che sono stati convocati dalle rispettive nazionali: l’elenco completo

Arriva proprio in questi minuti il comunicato social del Napoli con l’elenco dettagliato dei calciatori della rosa azzurra, convocati dalle rispettive nazionali. Sono ben 12 i giocatori che lasceranno il ritiro di Castel Volturno per i prossimi 10 giorni circa, consentendo ad Antonio Conte di lavorare con la metà dei propri uomini. Non un momento ideale per perdere il ritmo dell’allenamento con il tecnico leccese, specie dopo i recenti risultati.

Ma quali saranno i giocatori del Napoli che sono stati convocati dalle rispettive nazionali? Si parte da quelli italiani: Di Lorenzo, Politano, Raspadori, Buongiorno e Meret hanno ricevuto la chiamata di Luciano Spalletti per le due gare contro la Germania del 20 e del 23 marzo. Negli stessi giorni scenderanno in campo anche Gilmour e McTominay con la Scozia per le partite con la Grecia.

Stanislav Lobotka affronterà la Slovenia, mentre Amir Rrahmani se la vedrà con l’Islanda. Le condizioni del difensore andranno monitorate dopo l’uscita anticipata contro il Venezia. Al momento, il centrale resta tra i convocati. Da capire se sarà impiegato o se resterà in panchina. Romelu Lukaku affronterà l’Ucraina, confermando la sua presenza con il Belgio.

Più distanti, invece, i viaggi di Olivera e Anguissa. Il terzino affronterà l’Argentina e la Bolivia il 22 e il 25 marzo e sarà tra gli ultimi calciatori a tornare a Napoli. Per il centrocampista, invece, sfida contro l’Eswatini il 19 marzo e con la Libia il 25. Anche il camerunense tornerà più tardi a Castel Volturno.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 19:47 by Claudio Mancini