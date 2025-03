Nazionale, i convocati di Spalletti: 5 giocatori del Napoli ed un ritorno

Il commissario tecnico ha diramato le convocazioni, ci sono 5 giocatori del Napoli, ed un grande ritorno.

Al termine di questa giornata di campionato ci sarà la sosta dedicata alle Nazionali. L’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo contro la Germani per i quarti di finale della Nations League. Giovedì 20 marzo allo stadio San Siro per la gara di andata e domenica 23 marzo per il ritorno presso il Signal Iduna Park di Dortmund.

Sono passati 4 mesi dall’ultima partita degli azzurri, persa per 3-1 contro la rancia proprio allo stadio San Siro, lo scorso 17 novembre. Contro la Germania si cerca una vittoria importante per proseguire il percorso in Nations League, ma anche per ritrovare un trionfo dopo la batosta subita contro i francesi.

Sono ben 5 i giocatori del Napoli convocati da Luciano Spalletti. Oltre ai Soliti Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo raspadori, ci sono anche Alessandro Buongiorno e anche il ritorno di Matteo Politano.

Nazionale italiana, i convocati da Spalletti: c’è il ritorno di Politano

Matteo Politano non veste la maglia azzurra dal novembre del 2023, quando l’Italia affrontò l’Ucraina in un match che terminò 0-0. Di seguito tutti i convocati di Luciano Spalletti:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Last Updated on 14 Mar 2025 – 18:23 by Giorgio D’Andrea