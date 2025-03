Rrahmani infortunato, Conte rivela condizioni e tempi di recupero

Antonio Conte svela le reali condizioni di Rrahmani, uscito da Venezia-Napoli acciaccato e dolorante: ecco cosa è successo

Attorno al minuto 77 Antonio Conte ha stravolto la formazione titolare, togliendo quasi un terzo della squadra per motivi tattici e per provare l’assalto finale. Assalto che però non è arrivato. Il Napoli ha sfiorato il gol con Simeone, ma non è riuscito a portare a casa i tre punti che sarebbero stati pesantissimi in ottica Scudetto, specialmente nella giornata del confronto diretto tra Atalanta e Inter.

In quel momento in cui il mister ha cambiato 4 giocatori tutti insieme, è uscito anche Amir Rrahmani, che si è accasciato durante il momento di gioco fermo e ha chiesto l’intervento dello staff medico. Il calciatore kosovaro non è riuscito a restare in campo e al suo posto è entrato Juan Jesus, che inizialmente non sarebbe dovuto entrare.

Il difensore brasiliano, dunque, ha accumulato una nuova presenza, dopo i minuti finali disputati in Napoli-Fiorentina. E in questo momento, si sta conquistando anche la riconferma per il prossimo anno con il rinnovo contrattuale.

Infortunio Rrahmani, ecco come sta

In conferenza stampa, Antonio Conte ha commentato la sfida e il risultato finale:

“L’approccio mi è piaciuto, volevamo vincere. A volte ci riesci e altre no. L’ultima azione non mi è piaciuta. Oggi siamo stati fortunati e altre volte siamo stati penalizzati. Non deve più accadere, anche perché non alleno questo”

In merito alle condizioni di Amir Rrahmani, il tecnico ha spiegato:

“Penso non sia nulla di che. Amir mi ha detto che era affaticato, ma potrebbe essere una contrattura. Sarà da valutare anche in ottica nazionale”

Nations League a rischio per Rrahmani

Il difensore kosovaro sarebbe stato convocato dalla Nazionale per giocare gli spareggi importantissimi di Nations League per salire in Lega B. Infatti, il Kosovo si è classificato secondo nel girone della Lega C e ha la possibilità di passare nella lega successiva battendo la prossima avversaria nel doppio confronto: l’Islanda.

Rrahmani, capitano della sua selezione, rischia di dover saltare entrambi gli impegni a causa di questo infortunio subito in Venezia-Napoli. Solo attraverso degli esami specifici al rientro in città sarà possibile valutare le condizioni del calciatore. Se dovesse restare, avrà tutto il tempo per ritornare in forma in vista di Napoli-Napoli in programma dopo la sosta della Nazionali.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 16:35 by Leonardo Zullo