Venezia-Napoli, maledizione di mezzogiorno: Rrahmani infortunato, come sta

Venezia Napoli, infortunio per Amir Rrahmani: ecco le condizioni del difensore partenopeo.

Continua la maledizione del mezzogiorno in questa stagione per i ragazzi di Antonio Conte. Gli azzurri non sono riusciti ad imporsi contro il Venezia e già nelle uscite precedenti non hanno fatto bene. Basti pensare alla partita in casa contro l’Atalanta, persa seccamente 0-3, o ancora al match contro il Como. Quest’ultimo non proprio un bel ricordo per Rrahmani che oltre ad aver incassato la sconfitta, è stato autore di un clamoroso autogol.

Nuovo infortunio: le condizioni di Rrahmani

Maledizione che continua e che ha preso nuovamente di mira anche Rrahmani, uscito per infortunio. Nuovo guaio, dunque, tra le fila del Napoli: Rrahmani ha alzato bandiera bianca ed è stato sostituito da Antonio Conte.

Il numero 13 del Napoli dopo 75 minuti di gioco non è riuscito a continuare il match ed al suo posto è entrato Juan Jesus. L’ex Hellas Verona ha avvertito dolore al flessore sinistro.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 14:28 by Carmine Acierno