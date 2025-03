In casa Napoli fioccano le critiche dopo il pareggio contro il Venezia, arriva il rimprovero in diretta dell’ex Capitano Beppe Bruscolotti.

Napoli nel mirino della critica dopo il pareggio incolore a Venezia. I risultati maturati ieri nella 29a giornata di Serie A hanno proiettato l’Inter nuovamente in vetta alla classifica con partenopei e bergamaschi costretti a inseguire; i primi a meno tre e i secondi a meno sei punti. Inevitabili alcuni commenti negativi su Antonio Conte, che resta comunque il primo rivale di Inzaghi nella corsa scudetto. Forti critiche sono piovute anche sullo sterile attacco e in particolare verso Lukaku.

L’obiettivo delle prossime nove partite sarà quello di creare e concretizzare maggiormente. Intanto, anche l’ex Capitano e bandiera azzurra Beppe Bruscolotti oggi ha voluto dire la sua sulla partita di ieri. Se per Lukaku resta l’alibi di un gioco poco incentivante al gol, alcuni movimenti di altri calciatori non sono affatto piaciuti all’ex difensore.

Napoli, Bruscolotti critica Raspadori: “Gliene avrei dette quattro”

Nonostante il palo colpito a inizio partita e il tiro deviato da Radu in calcio d’angolo, Giacomo Raspadori non ha brillato. Il feeling con Lukaku è stato talvolta interrotto dall’attenta difesa veneta, ma alcuni suoi movimenti non sono affatto piaciuti a Bruscolotti.

Intervistato in diretta da “Radio Goal” su “Radio Kiss Kiss Napoli“, lo storico Capitano ha lanciato una critica a Raspadori:

“Se fosse stato un mio compagno di squadra gliene avrei dette quattro, poi scompare spesso dalla scena. Il compagno di Lukaku dovrebbe muoversi di più, per me è stato da 6 in pagella. Non è il tipo di giocatore che mi piace”

La prestazione del Napoli viene comunque giudicata, nel complesso, non troppo negativa. Per Conte, solo una piccola colpa:

“Il Napoli produce tanto, ha creato tantissime occasioni da goal. L’unica cosa negativa sono i calci d’angolo. L’allenatore non c’entra nulla, sono i giocatori che vanno in campo. Chi entra dalla panchina deve essere preparato, deve avere la volontà di cambiare qualcosa. Forse i cambi sono stati tardivi, avrei fatto le sostituzioni al 60′ e non al 75′”.

Napoli, Bruscolotti difende Lukaku: le parole

A differenza di chi critica Lukaku, Bruscolotti mostra più comprensione e sposta l’attenzione sul gioco degli azzurri. Il motivo delle poche reti segnate dal bomber belga sarebbe da ricercare nei pochi palloni giocabili serviti dai compagni.

Chiara la disamina di Bruscolotti:

“Durante la gara si è rivolto tante volte verso i compagni e si lamentava. Ha cercato in tutti i modi di far qualcosa, ma se non viene servito non riesce a fare da solo. C’è un piccolo merito di Candè, ma Lukaku non è mai stato servito, ha giocato pochissimi palloni. Lukaku gesticolava verso i compagni, per me meritava la sufficienza piena”.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 17:10 by Felice Leopoldo Luongo