Napoli, Conte sotto attacco delle critiche dopo il pareggio a Venezia. Spuntano le dichiarazioni di Tony Damascelli che lo paragona a Sarri e Mazzarri

Lo zero a zero maturato al Penzo di Venezia è una mezza sconfitta per il Napoli. L’Inter ieri ne ha approfittato battendo fuori casa l’Atalanta grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Tre punti che hanno riportato Simone Inzaghi da solo in vetta alla classifica di Serie A, a più tre sui partenopei e a più sei sui bergamaschi quando mancano solo nove partite al termine del torneo.

Fra i più criticati in casa Napoli figura proprio l’allenatore Antonio Conte; molteplici le bocciature stabilite dai quotidiani in edicola stamane. La prestazione degli azzurri all’ora di pranzo ha convinto pochi addetti ai lavori. Così, tra le critiche più aspre ricevute dal tecnico nelle ultime ore c’è quella di Tony Damascelli, noto giornalista vicino alle vicende della Juventus.

Napoli, Damascelli critica Conte: “Stessa farsa di Sarri e Mazzari”

Senza peli sulla lingua, Damascelli, attraverso le pagine de ‘ilgiornale.it‘, si è lasciato andare a commenti duri su alcuni verdetti dell’ultima giornata di campionato. Dal Napoli alla Juventus fino alla Lazio: il giornalista non ha risparmiato nessuno.

Chiaro il suo pensiero sul momento del Napoli:

“L’Atalanta si allontana di sei punti, l’Inter approfitta anche del risultato del Napoli che si è fermato a Venezia. Conte ha giustificato il pareggio come le migliori edizioni di Sarri&Mazzarri: il campo non era bagnato! Cambiano gli interpreti, la farsa resta la stessa, alibi da tornei parrocchiali”.

Conte sotto accusa: nel mirino la frase sul campo di Venezia

Continua dunque a destare polemiche la frase pronunciata ieri a Dazn nella sua intervista postgara. L’allenatore ha infatti lamentato come il campo del Penzo non fosse bagnato: a sua detta, infatti, la palla non scorreva a sufficienza. Conte ha affermato di averne parlato anche con l’allenatore avversario Di Francesco, il quale gli ha risposto come questa fosse in realtà la prima volta in cui accadeva una cosa simile.

Il momento di calo del Napoli è evidenziato dai soli 8 punti raccolti nelle ultime 7 gare, con sole 8 reti segnate e ben 8 subite. Nonostante ciò, gli azzurri sono ancora in corsa per il sogno Scudetto. I tre punti di distacco dall’Inter, infatti, non possono sicuramente essere un buon motivo per mollare adesso.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 15:16 by Felice Leopoldo Luongo