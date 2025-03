Folorunsho, la verità sull’addio: “Vi svelo perché è voluto andare via dal Napoli”

Michael Folorunsho ha lasciato il Napoli a gennaio, l’agente del centrocampista ha svelato il vero motivo per cui ha chiesto la cessione

Da ormai due mesi, ha preso una strada diversa Michael Folorunsho, che ha lasciato il Napoli in prestito nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista azzurro ha deciso di firmare per la Fiorentina, con la quale ha vissuto un primo periodo fatto di alti e bassi. La stagione dei Viola, infatti, non riesce a vivere di continuità, con un’alternanza tra vittorie di peso come quelle contro Inter e Juventus e disfatte inaspettate come con il Verona.

Dal momento della firma, il classe 1998 ha già disputato 516 minuti e, solamente un infortunio alla coscia, gli ha impedito di essere in campo regolarmente nelle ultime uscite della squadra. Ancora nessun gol all’attivo, ma le sue prestazioni stavano convincendo Raffaele Palladino. Ricordiamo che la Fiorentina avrà la possibilità di riscattare il giocatore per 8 milioni alla fine dell’anno, diventeranno quindi fondamentali i prossimi 2 mesi e mezzo in termini di prestazioni.

Folorunsho alla Fiorentina, la rivelazione di Giuffredi: come è andata la trattativa

Dopo aver parlato del colpo Marianucci, pronto a firmare con il Napoli, e dei retroscena sulla permanenza di Di Lorenzo per merito di Conte, l’agente Mario Giuffredi si è concentrato anche su Folorunsho. Nel corso della Palermo Football Conference ha dichiarato:

“Voleva avere più spazio. A Napoli si gioca una partita a settimana e con quei campioni davanti non riusciva a trovare la continuità degli anni precedenti, quella che l’ha portato alla ribalta e agli Europei. Premeva per un club comunque importante, come la Fiorentina, ma perché trovasse continuità. L’operazione è nata a fine dicembre, dopo tempo che ne parlavo con Pradè e Goretti”.

Un affare deciso poche settimane prima dell’effettiva realizzazione. Folorunsho ha infatti firmato con la Fiorentina lo scorso 11 gennaio e ora sogna di vincere la Conference League con i Viola. Per questa sosta delle nazionali, Luciano Spalletti non l’ha convocato con l’Italia. Servirà un finale di stagione da sogno, per dare una svolta definitiva alla carriera.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 23:10 by Claudio Mancini