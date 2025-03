Atalanta-Inter 0-2, Inzaghi vola in vetta e spinge il Napoli a meno tre: decisivi Carlos Augusto e Lautaro. La classifica aggiornata di Serie A dopo il big match di stasera.

Vittoria e messaggio al campionato: è l’Inter ora la favorita per lo Scudetto 2024/2025. Al Gewiss Stadium, nel posticipo domenicale della 29a giornata di Serie A, stasera i ragazzi di Inzaghi si sono imposti per 2 a 0 grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Tre punti che allontanano il Napoli, ora secondo a meno tre, e proprio l’Atalanta, rimasta ferma a quota 58 punti. Una dimostrazione di forza in uno stadio caldo che ha provato a spingere invano gli uomini di Gasperini. La classifica aggiornata del campionato ritrova una capolista in solitaria, mentre il Napoli rimpiange i due punti lasciati oggi sul campo del Venezia.

Atalanta-Inter, la cronaca del big match di Serie A

Primo tempo gradevole nonostante l’assenza di reti. A sfiorare il vantaggio è stata dapprima l’Inter al minuto 7 con Thuram che, lanciato da Lautaro, si è portato in area a tu per tu con Carnesecchi tirando quasi a colpo sicuro: palla sul palo interno alla sinistra del portiere.

Successivamente, gli ospiti si sono fatti rivedere nell’area avversaria ancora con il bomber francese, fermato al 12° da Hien. La risposta dei padroni di casa è arrivata al minuto 19 con un bellissimo colpo di testa di Pasalic deviato in angolo da Sommer. Poco dopo, al 21°, ci ha provato Ederson con una conclusione da fuori area calibrata però fuori dai pali.

Nel secondo tempo, al minuto 48, richiamato da Calhanoglu all’altezza della bandierina, l’arbitro Davide Massa ha sospeso il gioco per permettere in sicurezza i soccorsi a un tifoso presente sugli spalti. Il tifoso è stato poi trasferito all’esterno dello stadio con l’aiuto di una barella; la gara è ripresa al minuto 54. Proprio dagli sviluppi del calcio d’angolo è arrivato il colpo di testa vincente di Carlos Augusto per il vantaggio dei milanesi. La reazione della ‘Dea’ si è palesata con Ederson al 59°, ma il suo destro da fuori area si è spento abbondantemente a lato. Più pericoloso il tiro di Calhanoglu al 63° deviato da Carnesecchi che ha poi perfezionato la parata con l’aiuto di un difensore. Al minuto 81, vinto dal nervosismo, Ederson si è fatto espellere per doppia ammonizione dopo una veemente protesta e un successivo applauso ripetuto nei confronti dell’arbitro. Al minuto 86 è stato quindi Lautaro a chiudere i conti con un bel destro che ha trafitto l’incolpevole portiere. Nel finale espulso anche Bastoni al 94′ per doppia ammonizione.

Serie A, classifica aggiornata dopo Atalanta-Inter: Napoli a meno tre dalla vetta

Con questa vittoria, quindi, l’Inter approfitta del pareggio odierno tra Napoli e Venezia riportandosi da sola in vetta alla classifica. Ora i nerazzurri sono a quota 64 punti seguiti da Napoli (61), Atalanta (58) e Bologna (53).

L’Inter arriva alla sosta con grande entusiasmo e serenità. La vittoria di oggi, anche se non chiude affatto la corsa scudetto, lancia un segnale chiaro alle concorrenti. Per arrivare al trionfo non sono più ammessi passi falsi.

