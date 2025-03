Flop a Venezia, Conte bocciato dai giornali per un motivo

Antonio Conte non arriva alla sufficienza per i quotidiani sportivi principali e quello napoletano di riferimento: ecco le pagelle

Questa volta i cambi non funzionano. Antonio Conte ha provato ad un quarto d’ora dal termine a stravolgere la formazione del suo Napoli, ma il Venezia ha tenuto botta e ha retto alle sostituzioni. Sciupata la clamorosa occasione da rete di Simeone, che non è riuscito a spingere in rete l’ottimo cross di Okafor, quando mancavano pochissimi minuti al termine. Si sarebbe potuto riscattare dal gol divorato in Napoli-Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport dà 5,5 all’allenatore azzurro, criticando la gestione delle sostituzioni: “Aspetta troppo a cambiare”. Sempre sui cambi si sofferma il Corriere dello Sport, che conferma il 5,5:

“Al netto della sfortuna, il problema vero è sempre il gol. Qualche perplessità sul cambio di Lukaku, ma a preoccupare è stato l’atteggiamento della ripresa”

Altro 5,5 per Antonio Conte arriva da Il Mattino:

“Si presenta con una novità nello spartito tattico, gli uomini sono gli stessi, ma in Laguna il tecnico leccese si affida ad una difesa con 4 elementi, due mediani ed un centrocampo offensivo a supporto di Lukaku. Non è bastato. La squadra ha faticato più del dovuto sulle palle lunghe degli avversari e sulla fisicità del centrocampo del Venezia”

Poi si legge:

“Nella ripresa chiede ai suoi mediani di alzare il baricentro: l’intenzione c’è, il risultato meno. Si affida alla panchina alla mezz’ora del secondo tempo, ma i cambi non incidono”

L’unica sufficienza arriva da Tuttosport, che non critica l’operato del mister in questo 0-0 contro il Venezia.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 12:00 by Leonardo Zullo