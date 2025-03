Biraghi al Napoli, il racconto sull’ultimo giorno di mercato: “Perché non ha firmato per Conte”

Cristiano Biraghi è andato a un passo dal Napoli, fino all’ultimo giorno di mercato. Il suo agente, Mario Giuffredi, rivela perché ha poi scelto il Torino

Cristiano Biraghi è stato a un soffio dal vestire la maglia del Napoli, ma all’ultimo respiro del calciomercato ha scelto il Torino. A raccontare questo colpo di scena è stato il suo agente, Mario Giuffredi, che ha riaperto il sipario su una decisione di ormai due mesi fa. Il destino di Biraghi poteva essere un altro.

Ma perché non se n’è fatto nulla? Giuffredi non entra nei dettagli, ma lascia intendere che la scelta sia stata ponderata. Forse il richiamo del progetto granata, o magari qualche incertezza nella rosa azzurra – con nomi come Spinazzola e Mazzocchi rimasti in squadra– hanno fatto pendere l’ago della bilancia.

Biraghi vicinissimo al Napoli, il racconto inedito di Giuffredi Nella giornata di oggi, dopo aver toccato i temi Marianucci, Di Lorenzo e Folorunsho, il procuratore Mario Giuffredi è tornato a parlare anche di Cristiano Biraghi, a lungo accostato al Napoli a gennaio. Sul tema ha svelato un retroscena mai raccontato prima. “Fino all’ultimo giorno di mercato poteva finire al Napoli, poi abbiamo optato insieme per i granata. Ha scelto Torino per lo spirito e ciò che rappresenta nel calcio italiano. Cristiano si sente vicino a quei valori, ed è una piazza altrettanto prestigiosa”. Un trasferimento che ha fatto storcere il naso a qualche tifoso partenopeo, ma che per Biraghi sembra il capitolo perfetto. Il passaggio di Cristiano Biraghi al Torino non è stato solo una questione di contratto o numeri. Mario Giuffredi lo ha spiegato chiaro e tondo: “Ha optato per i granata anche per lo spirito e ciò che rappresentano”. Dopo anni intensi alla Fiorentina, dove è stato capitano e bandiera, il terzino sinistro cercava una sfida che gli scaldasse il cuore, e Torino gliel’ha offerta su un piatto d’argento.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 00:14 by Claudio Mancini