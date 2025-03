Simone Inzaghi ha commentato Atalanta-Inter 0-2, messaggio sulla lotta scudetto dopo la vittoria firmata da Carlos Augusto e Lautaro Martinez.

Sereno per la vittoria della sua Inter contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha parlato poco dopo il fischio finale. Il 2 a 0 di stasera al Gewiss Stadium proietta i nerazzurri in vetta alla Serie A a più tre sul Napoli, inchiodato poche ore prima dal Venezia sullo 0 a 0 . Il tecnico interista, guardando tutto dall’alto, ha voluto forse mandare un messaggio a chi ha criticato la sua squadra nei mesi scorsi:

“Siamo venuti a Bergamo con personalità, potevamo chiuderla anche prima – afferma ai microfoni di ‘Dazn’ – Siamo venuti qui a giocare contro una grande squadra e abbiamo concesso veramente poco. Non abbiamo fatto nulla ma a questi ragazzi bisogna fare i complimenti dopo questa prestazione. Con questo spirito possiamo fare cose importanti”.

Atalanta-Inter, Inzaghi festeggia: “Non posso chiedere di più”

Simone Inzaghi, dunque, ha forse voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo alcune critiche dei mesi scorsi. Tre punti sopra il Napoli, ben sei sopra l’Atalanta, a sole nove giornate dal termine del campionato, fanno ben sperare nonostante ogni pronostico sia ancora possibile.

Dopo il big match vinto stasera il tecnico ha continuato la sua disamina:

“In queste settimane si leggeva tutt’altro, ma queste prestazioni la squadra ce l’ha nelle corde. Da allenatore sono molto soddisfatto, mancano nove partite, noi ne abbiamo tante altre ma ai ragazzi non posso chiedere di più. Prenderci tutto? Si sta parlando tanto che l’Inter potrebbe non vincere nulla, ma questo è lo sport. Noi siamo contenti di giocare tante partite. Ora c’è la sosta, non ci si può guardare indietro. Oggi abbiamo vinto meritatamente e continuiamo in questa direzione”.

Atalanta-Inter, Inzaghi esulta e vola a più tre sul Napoli

La classifica aggiornata vede l’Inter da sola in vetta a 64 punti. Quando mancano solo nove giornate al termine del campionato, ogni pronostico è ancora possibile, ma la vittoria odierna lancia un segnale a tutte le pretendenti per la lotta scudetto.

Col 2 a 0 di stasera sono i nerazzurri i veri favoriti per la vittoria finale. Inzaghi ha concluso la sua intervista smentendo le voci che lo vorrebbero infastidito per qualche critica di troppo: “Io infastidito? Assolutamente no. Ascolto tutti ma io sono l’allenatore. Non facciamo calcoli”.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 00:01 by Francesco Fildi