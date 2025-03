Rinnovo Meret, luce verde: ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale

Il Napoli è già a lavoro per programmare la prossima stagione: vicino l’annuncio del rinnovo di Alex Meret

Questa domenica di campionato si preannuncia particolarmente interessante: tra poche ore gli azzurri affronteranno il redivivo Venezia di Di Francesco, reduce da tre pareggi consecutivi contro Lazio, Atalanta e Como con nessuna voglia di mollare il treno salvezza. In caso di successo partenopeo, gli uomini di Conte potrebbero mettersi comodi e godersi lo spettacolo del Gewiss, consci che qualunque risultato esca dal confronto tra nerazzurri i veri vincitori sarebbero comunque loro.

Non si fanno proclami né si guarda troppo al di là di maggio ma l’ipotesi di un Conte che in caso di scudetto possa lasciare la piazza non sta bloccando le operazioni di Manna, sempre attivo anche sul fronte interno: da questo punto di vista, è vicino l’accordo per il rinnovo di Alex Meret anche se per la definitiva fumata bianca mancano ancora alcuni dettagli.

Napoli, per il rinnovo di Meret manca ancora un dettaglio

Arrivato a Napoli dall’Udinese nel 2018, Alex Meret si è imposto come uno dei portieri migliori della Serie A e del panorama italiano, tanto da conquistare l’Europeo con la nazionale nel 2021 e lo storico scudetto vissuto da protagonista con Luciano Spalletti in panchina. Nonostante le critiche per alcune imprecisioni e per un gioco con i piedi mai pienamente padroneggiato, Meret ha riconquistato la fiducia del popolo partenopeo dopo le ombre della passata stagione e ora il rinnovo sembra sempre più vicino.

Come riportato dall’edizione odierna del Mattino, Pastorello (agente Meret) e Manna stanno intensificando i loro incontri e anche in questa settimana sono stati fatti passi in avanti. Meret ora aspetta un segnale da parte del Napoli sulla durata del contratto: il portiere friulano si aspetta un triennale, mentre gli azzurri opterebbero per una durata più breve. Nonostante queste discordanze però, non sono previste implosioni della trattativa, almeno di clamorosi dietrofront.

Napoli, Meret è intoccabile ma un dato fa riflettere

Sia chiaro, come scritto in precedenza, Meret è uno dei migliori portieri della Serie A per rendimento tra i pali e in più di qualche circostanza ha salvato la porta azzurra con interventi prodigiosi.

C’è però un dato che fa riflettere: su 23 gol subiti, ben nove sono arrivati su conclusioni da fuori area, portando la percentuale ad un clamoroso 39%. In alcuni di questi gol, vedi Calhanoglu a San Siro, Isaksen o Ekkelenkamp, il portiere del Napoli è apparso quanto meno in difficoltà, evidenziando che nonostante la crescita negli anni, ci sono ancora alcuni aspetti che deve colmare per essere un top player del ruolo.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 12:12 by William Scuotto